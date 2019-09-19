  • BIST 100.339
  • Altın 274,826
  • Dolar 5,6986
  • Euro 6,3000
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

HDP’li Güven: Gençleri dağa gönderen Süleyman Soylu’nun kendisi

»
HDP’li Güven: Gençleri dağa gönderen Süleyman Soylu’nun kendisi
HDP’li Güven: Gençleri dağa gönderen Süleyman Soylu’nun kendisi

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, “Gençleri dağa gönderen biz değiliz, Süleyman Soylu’nun kendisi” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Mardin Valiliği tarafından kentte bir ay daha uzatılan ‘eylem ve etkinlik yasağı’ gerekçesi ile HDP il binasının etrafı polis ablukasına alındı. Bu nedene HDP’liler eylemlerini il binası önünde sürdürdü.

Mardin’deki kayyım protestosunda konuşan Güven, Kürtlere karşı ‘yeni konseptlerin’ hazırlandığını öne sürdü.

HDP’li vekil, kendilerinin konuşarak gençleri dağa yönlendirdikleri iddialarına da şöyle yanıt verdi: “Bu konseptler Türkiye’nin birliği için değil. Aslında konuşarak gençleri dağa gönderen biz değiliz. Konuşarak bunu sağlayan Süleyman Soylu’nun kendisidir. Ötekileştirilen dil, televizyonlarda akşama kadar kullanılan dil gençleri canından bezdiriyor. Bülent Arınç bu gerçekliğe işaret etti diye ‘hadi oradan’ dediler. Bunlar gerçeğin üstünü sürekli kapatmaya çalışıyorlar.” 

HDP’li üç büyükşehir belediyesinin ardından Kulp ve Karayazı belediyelerine de kayyım atanmasına tepki gösteren Güven, önce alt yapının hazırlandığını ardından taşlarının döşendiğini ve belediyelerin daha sonra gasp edildiğini de sözlerine ekledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Şık: Pelikan çetesinin yeni hedefi Adalet Bakanı Gül; AKP içindeki savaş sertleşecek18 Eylül 2019 Çarşamba 16:58
  • İBB ücretsiz günlük süt dağıtımına başlıyor18 Eylül 2019 Çarşamba 15:18
  • AKP önünde eylem: "Gerekirse Diyarbakır'a giderim"18 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
  • Rabia Naz’ın babası evini satmak istedi, Haluk Levent’ten yardım geldi17 Eylül 2019 Salı 19:02
  • Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının kanında yedi ilaç izi çıktı17 Eylül 2019 Salı 19:00
  • Adnan Oktar: Ben bütün kadınlara aşığım17 Eylül 2019 Salı 18:44
  • İstanbul'da yenilenen seçiminin maliyeti belli oldu17 Eylül 2019 Salı 18:30
  • CHP Gen. Bşk. Yrd. Emre: Türkiye’deki Kürt sorununa el atmadan iktidar olmak mümkün değil17 Eylül 2019 Salı 18:25
  • Susamam’daki rapçiler hakkında suç duyurusu17 Eylül 2019 Salı 18:23
  • Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonra Ak Parti'den 12 isim daha istifa etti17 Eylül 2019 Salı 10:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti