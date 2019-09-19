HDP’li Güven: Gençleri dağa gönderen Süleyman Soylu’nun kendisi

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, “Gençleri dağa gönderen biz değiliz, Süleyman Soylu’nun kendisi” dedi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Mardin Valiliği tarafından kentte bir ay daha uzatılan ‘eylem ve etkinlik yasağı’ gerekçesi ile HDP il binasının etrafı polis ablukasına alındı. Bu nedene HDP’liler eylemlerini il binası önünde sürdürdü.

Mardin’deki kayyım protestosunda konuşan Güven, Kürtlere karşı ‘yeni konseptlerin’ hazırlandığını öne sürdü.

HDP’li vekil, kendilerinin konuşarak gençleri dağa yönlendirdikleri iddialarına da şöyle yanıt verdi: “Bu konseptler Türkiye’nin birliği için değil. Aslında konuşarak gençleri dağa gönderen biz değiliz. Konuşarak bunu sağlayan Süleyman Soylu’nun kendisidir. Ötekileştirilen dil, televizyonlarda akşama kadar kullanılan dil gençleri canından bezdiriyor. Bülent Arınç bu gerçekliğe işaret etti diye ‘hadi oradan’ dediler. Bunlar gerçeğin üstünü sürekli kapatmaya çalışıyorlar.”

HDP’li üç büyükşehir belediyesinin ardından Kulp ve Karayazı belediyelerine de kayyım atanmasına tepki gösteren Güven, önce alt yapının hazırlandığını ardından taşlarının döşendiğini ve belediyelerin daha sonra gasp edildiğini de sözlerine ekledi.