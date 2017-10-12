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HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor

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HDP'li Leyla Zana'nın vekilliği düşürülüyor
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliliğinin düşürülme süreci başlıyor.

Zana'nın 212 günlük devamsızlık dosyası 17 Ekim Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa- Adalet Karma Komisyonu'nda görüşülecek.

TBMM Anayasa - Adalet Karma Komisyonu, "Türkiye milleti" sözü nedeniyle milletvekili yemini kabul edilmeyerek Genel Kurul faaliyetlerine katılmayan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 212 günlük devamsızlık dosyasını karara bağlamak için 17 Ekim Salı günü toplanıyor. AKP’li Komisyon Başkanı Mustafa Şentopimzasıyla komisyon üyelerine gönderilen yazıda, Zana’nın 1 Ekim 2016 ile 30 Nisan 2017 tarihleri arasında 212 günlük Genel Kurul devamsızlığı belirtildi. 

Anayasanın ilgili maddeleri ile Başkanlık Divanı kararına dikkat çekildi. Başkanlık Divanı daha önce yaptığı toplantıda, Leyla Zana'nın 'devamsızlığı nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine' ilişkin dosyayı Karma Komisyona sevkine karar vermişti.

Daha Önce HDP'de iki milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in de milletvekillikleri devamsızlık nedeniyle düşürülmüştü.    

Karma Komisyon 17 Ekim Salı günü Leyla Zana'nın dosyasını görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurucak. Hazırlık Komisyonu çalışmasını tamamladıktan sonra  raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyonda milletvekilliğini düşürülmesi yönünde bir karar çıkarsa, dosya TBMM Genel Kurulu gündemine gelecek. Genel Kurul’da Zana'nın milletvekilliği, üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 oyla düşürülecek.

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