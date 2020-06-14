HDP'li Önlü: İktidarın yaratmak istediği provokasyona gelmeden başlattığımız yürüyüşümüze devam edeceğiz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, “İktidarın yaratmak istediği provokasyona gelmeden başlattığımız yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi. Önlü, yürüyüş ardından planlamalarının ikinci evresini açıklayacaklarını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Örgütlenme Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Alican Önlü, partisinin “Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü” sloganıyla 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den başlatacağı ve Ankara’da sonlandıracağı yürüyüşe dönük getirilen engel ve kısıtlamalara tepki gösterdi.

Alınan engelleme kararlarının anayasal suç olduğunu vurgulayan Önlü, valiliklerin kısıtlama gerekçelerinin de karşılığı olmayan gerekçeler olduğunu söyledi. Önlü, “Onların gerekçe olarak sunduğu halkın sağlığı meselesini biz mücadele edenler daha iyi koruruz. Salgın günlerinde işçi ve emekçilere hiçbir tedbir almadan onları fabrikalara sürenler, halkın sağlığını koruyamaz. Her şeyi gasp eden bu iktidar sağlığı koruyamaz. ‘Salgını fırsata çevireceğiz’ diyen AKP Genel Başkanı halkın sağlığını bizim kadar koruyamaz” dedi.

"Yürüyüş dediğimiz, tüm çalışmaları kapsıyor"

Önlü, vatandaşların şiddetsiz yürüyüş yapma, açıklama yapma ve demokratik hakkını kullanmasının anayasal hak olduğunu söyledi. “Öyle bir hale geldiler ki artık faşist 82 Anayasası bile bunlara yetmiyor” diyen Önlü, şöyle devam etti: “Onların dediği gibi günlerce yürünecek bir yürüyüş değil. Biz Türkiye halklarıyla, demokrasi güçleriyle birlikte artık klasik bir mücadeleyle muhalefetin durdurulamayacağını söylüyoruz. Onun için biz muhalif kesimlerle birlikte bu iktidara karşı yürüyoruz. Yürüyüşümüz zaten 1 Haziran itibariyle başladı. Biz bunu tutum belgemizle açıkladık ve sonrasında demokrasi programımızı açıkladık. Açıklamalarımızdan sonra partimiz zaten sokağa indi. MYK’miz, yerel yöneticilerimiz, eşbaşkanlarımız halkla bir araya geliyor zaten. Ama bunu yaparken de biz Ankara’da bir açıklama yapacağız dedik. Bu yürüyüş dediğimiz tüm çalışmalarımızı kapsıyor. Yani itirazı olan tüm kesimlerle ortak mücadele zemininin nasıl oluşturabiliriz yürüyüşüdür.”

"Programlarımızda değişikliğe gitmeyeceğiz"

Önlü, alınan kısıtlama kararlarına rağmen programlarında bir değişikliğe gitmeyeceklerini ve Ankara’ya gelip açıklama yapacaklarını ifade etti. Önlü, “İktidarın yaratmak istediği provokasyona gelmeden ve halkın sağlığını koruyarak; başlattığımız yürüyüşümüze devam edeceğiz. Partimizin politikasını iki kesim üzerine belirledik. Biri Kürdistan, diğeri Türkiye’dir. Onun için Hakkâri ve Edirne’den yapacağımız açıklamalarla birlikte devam edeceğiz. Bu yürüyüşte mevcut gidişata itirazı olan tüm kesimlerin önerilerini alıp Ankara’da açıklayacağız. Biz sadece bununla kalmayacağız. İkinci adım olarak bunun sonucunda yine demokrasi, aş, iş yürüyüşümüzü devam ettireceğiz” diye konuştu