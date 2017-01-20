HDP'li vekil gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında açılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak için Ankara'da gözaltına alındı.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla hakkında Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeye gitmeyen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran için yakalama kararı çıkarıldı.

Başaran, sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Ankara'da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Başaran, ifadesi alınmak üzere Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

Aralarında Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da olduğu 11 HDP'li vekil tutuklu.