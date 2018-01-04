HDP'li vekile 16 yıl 8 ay hapis cezası

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. HDP, kararı "siyasi soykırım" olarak değerlendirdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının yedinci duruşmasında karar açıklandı. 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana cezaevindeki Baluken 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Baluken’in katıldığı basın açıklaması ve yürüyüşler, yaptığı açıklamalarda "Silahlı terör örgütü üyeliği", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etmek" ve "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarını işlediği gerekçesiyle 47 yıla kadar hapsi isteniyordu. SEGBİS’le katıldığı karar duruşmasında "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan beraatine karar verilen Baluken, diğer suçlardan hüküm giydi.

HDP: Karar siyasi soykırımdır

İdris Baluken'in Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasının ardından açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Baluken'e yönelik davaların, yapılan suçlamaların içeriklerinin basın açıklaması, mitingler, Baluken'in konuşmalarından ibaret olduğunu ifade etti.

Kemalbay, "sadece siyasi faaliyet yapan bir milletvekili hakkında hukuksuz, dayanaksız, evrensel ilkelerle hiçbir ilgisi olmayan kararlarla ve Anayasa'yı, hukuku yok sayan kararlarla ceza verildiği" suçlamasında bulunarak, "Bu ceza tam bir siyasi soykırım kararıdır. Hukukun katledilmesi kararıdır" dedi.

4 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınıp ardından tutuklanan HDP Meclis Grubu Başkanı Baluken, 30 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır 8'inci Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edilmiş, ancak ardından Diyarbakır Başsavcılığı'ndan bir üst mahkeme olan Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz üzerine 21 Şubat'ta yeniden tutuklanmıştı.