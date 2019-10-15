HDP’lilerin Suriye operasyonu açıklaması engellendi: Milletvekili yaralandı

Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde, Suriye operasyonuna ilişkin açıklamanın yapılacağı HDP binalarının kapıları polislerce kapatıldı. Polis müdahalesinde HDP Milletvekili Saliha Aydeniz yaralandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü, Suriye operasyonuna yönelik merkez Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde basın açıklaması yapmak istedi.

Açıklamaların yapıldığı HDP ilçe binalarının kapıları ve çevresi çok sayıda polis, zırhlı araç ve TOMA’larla kapatıldı. Polisler, “Diyarbakır Valiliğinin eylem etkinlik yasağı”nı gerekçe göstererek açıklama yaptırmayacaklarını söyledi.

Barışçıl eylem etkinliklerin düzenlenmesinin anayasal bir hak olduğunu belirten HDP’liler, bir siyasi partinin kapısını kapatarak çevresinin ablukaya alınmasını gerektirecek bir durumun olmadığını ifade ederek, polislerin çekilmesini istedi.

MİLLETVEKİLİ YARALANDI

Bağlar ilçesinde polis, kalkan, cop ve biber gazıyla HDP’li gruba müdahale etti. HDP’lilerin darbedildiği müdahalede, biber gazı nedeniyle HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz fenalık geçirdi. Aydeniz, çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Müdahale ile birlikte polis, kalkanlarla HDP’li grubu iterek ilçe binasının kapısını giriş ve çıkışları kapattı.

Sur, Kayapınar ve Yenişehir ilçe binalarının kapıları da polislerce kapatıldı.