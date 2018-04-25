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HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde Edirne Cezavi'nde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Demirtaş

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi'nin HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceği ve adayın da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş olmasını kararlaştırdığı bildirildi.

Demirtaş dışında başka bir aday isminin konuşulmadığı parti meclisi toplantısında ayrıca seçim çalışmaları ve görüşmeleri için parti merkez yönetim kuruluna da yetki verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan Ankara'da 24 Haziran seçimlerine ilişkin görüşme trafiği sürüyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı olduğu belirtişmişti. 24 Haziran'daki erken seçimlere yaklaşılırken muhalefet partileri arasında ittifak ve cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki görüşmeler devam ediyor.

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