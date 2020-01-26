HDP’nin, depremzedeler için gönderdiği yardımlar şehre sokulmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Kamuoyunda algı iyi” sözleriyle mikrofana yakalanan ve tepkileri çeken Elazığ valisi, HDP’li belediyenin depremzedeler için gösterdiği yardım kamyonlarını geri çevirdi.
Elazığ valiliği, HDP’li Ergani Belediyesi’nin depremzedelere gönderdiği iki kamyon yardım malzemesinin kente girişine izin vermeyerek geri gönderdi.
Ergani’den yola çıkan ve içinde gıda, çocuk bezi, kadın pedi, el feneri, ekmek, su gibi birçok malzemenin olduğu yardım kolileri, Elazığ Valisi’nin emriyle kente sokulmadı.
Valiliğin talimatı doğrultusunda kamyonları kente alamayacaklarını belirten polisler, AFAD ekiplerinin yardımları dışında yardım kabul edilemeyeceğini söyledi.
HDP’li belediyenin hazırladığı 2 kamyon yardım malzemesi Elazığ’dan Ergani’ye doğru polis eşliğinde geri gönderildi.
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