HDP’nin kadın vekilleri, 8 Mart’ta grevde

"8 Mart’ta parlamentoya paydos!"

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin kadın milletvekillerinin 8 Mart’ta grevde olacağını açıkladı.

“8 Mart’ta parlamentoya paydos” ifadelerini kullanan Kerestecioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların 50’den fazla ülkede eş zamanlı olarak greve gideceklerini söyledi.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Kerestecioğlu’nun açıklamaları şöyle:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bu yıl tüm dünyada, önceki yıllardan çok daha büyük bir hareketlilik var. Tüm dünyada kadınlar 8 Mart’ta sokakları doldurmaya hazırlanıyorlar.

Kadın düşmanı söz ve eylemleriyle tanınan Donald Trump’ın başkan seçilmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri’nde sokaklara dökülen milyonlarca kadının ortaya çıkardığı güçle, birçok kadın bir araya gelerek 8 Mart’ta bir genel greve hazırlandıklarını duyurdular. Latin Amerika’da, Polonya’da, İtalya’da güçlü grevler örgütleyen kadınlara katıldılar. Latin Amerika’daki erkek şiddetine karşı yapılan gösterilerden, Polonya’da kürtaj hakkı, Güney Kore ve İrlanda’da üreme hakları için yapılan gösterilere ve İtalya’da 26 Kasım’daki görkemli yürüyüşlere kadar fitil çoktan ateşlenmişti.

Kadınlar 50'den fazla ülkede grevde olacak

Bu 8 Mart’ta şu ana kadar 50’den fazla ülkede kadınlar ilk adım olarak, erkek şiddetine karşı ve kürtaj haklarını savunmak için uluslararası bir grev örgütleme kararı aldılar. Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde eş zamanlı olarak 24 saat boyunca greve gidecekler. O gün kadınlar işe gitmeyecek, temizlik, alışveriş yapmayacak. Güne destek vermek için siyah ve mor renkli elbiseler giyecekler.

"Neşemizi nefrete teslim etmeyeceğiz"

KHK’lar ile kadınların yıllarca emekle kurdukları dernekleri kapatıldı, kadınlar için hayati roller üstlenmiş, şiddet gören binlerce kadın için hayati bir rol üstlenmiş Belediyelerin kadın birimleri, sığınakları kapatıldı. Bu ülkede kadınlar, ’Boşanmaya çalışırsan’ veya ‘ayrılırsan’ veya ‘barışmazsan’ ‘seni öldürürüm’ diyen erkeklerle ve kadınları hep ‘son bir kez’ affetmeye zorlayan ailelerle, devlet kurumlarıyla mücadele ederken kadınların yaşadığı şiddet halı altına süpürüldü. Kadınlar için merkezler yerine, Boşanma Komisyonları, Aile Danışma Merkezleri kuruldu. Bu ülkede, göçmen kadınlara yönelik her türlü tacizin, tecavüzün, sömürünü ‘doğal’ görüldü.Kadınlar yıllarca emekle edindikleri mesleklerinden KHK’larla ihraç edildi, kadın akademisyenler, kadın çalışmalarında önemli akademik isimler üniversitelerden atıldı. Tüm bunlara, sınır ötesi operasyonlarla ve iç savaş tehditleriyle yükselen şiddete karşı barış için ve eşit ve güzel bir gelecek için kadınlar bir araya geldiler. Neşemizi, nefrete teslim etmeyeceğiz, dostluğu, düşmanlığa tercih etmeyeceğiz, hayatımızı tek bir adama emanet etmeyeceğiz, dediler. İşte bu nedenlerle kadınlar Türkiye’de bir araya gelerek 8 Mart için grev çağrısı yaptılar. Tarihin seyrini defalarca kez değiştirmiş kadınlar, bir arada Türkiye’nin seyrini de barışa ve adalete çevirmeyi başaracaklar.

"8 Mart’ta parlamentoya paydos!"

Bizler de Halkların Demokratik Partisi’nden kadın milletvekilleri olarak ilk defa bir ülkenin Parlamentosundan bu sesi yükseltiyoruz. Grevi parlamentolara, mücadelemizi sokaklara taşıyoruz. 8 Mart’ta tüm kadın milletvekillerimiz farklı illerde kadınlarla olacaklar, Meclis’teki çalışmalarını durduracaklar. Tüm dünyadaki liderler kadın düşmanı politikalarından vazgeçene, kürtaj dahil olmak üzere tüm kadınlar için ücretsiz sağlık hizmetlerini sunana kadar, kadınlara yönelik tecavüze, cinsel şiddete ve tüm şiddet biçimlerine karşı etkin bir politika oluşturana kadar, kadar mücadele! 8 Mart’ta Parlamentoya paydos! Dünyanın bir kriz içinde olduğunu biliyoruz, ama bu krizin mağdurları olmayı reddediyoruz.