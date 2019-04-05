HDP’nin Muş’ta yaptığı itiraz reddedildi

HDP’nin Muş kent merkezi ve Malazgirt ilçesinde oyların yeniden sayımı için yaptığı itiraz il seçim kurulu tarafından reddedildi.

YSK’nın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, AKP’nin adayı Feyat Asya’nın oy sayısı 15 bin 919 iken, HDP’nin adayı Sırrı Sakık’ın 15 bin 381 oyu bulunuyor. Aradaki fark 538.

Twitter’dan açıklama yapan Sakık, YSK’ya itiraz edeceklerini söyledi: “İstanbul başta olmak üzere AKP-MHP’nin kaybettiği bir çok ilde sudan sebeplerle itirazlar kabul edildi. Bizim çok haklı gerekçelerimiz ve itirazımız ise İl seçim kurulu tarafından ikinci kez reddedildi. Çifte standartlar şaibeli seçimi daha da gayrı meşru kılıyor. Son merci YSK.”

