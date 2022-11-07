“HDP'ye gidilmemesi abes” diyen AKP’li Cevheri: Ülkeye sosyal barışı diyalog getirir, bir çözüm süreci neden olmasın

AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, partisinin anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesinin ardından yaptığı “HDP'ye gidilmesi değil, gidilmemesi abestir" açıklamasının arkasında olduğunu söyledi. Ülkeye sosyal barışı ancak diyaloğun getirebileceğini söyleyen Cevheri, ziyaretin ardından yapılan “Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?” yorumlarıyla ilgili de “Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse, neden olmasın?” değerlendirmesinde bulundu.

Medyascope’dan Ferit Aslan’a konuşan AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevheri, partisinin bir anayasa çalışma dolayısıyla Meclis’teki bütün grupları ziyaret ettiğini belirterek, “HDP grubunu da ziyaret ettiler. Bir anayasa çalışması olduğundan herkesin katkılarının sağlanması noktasında partimizin yapmış olduğu bir nezaket ziyaretiydi. Görüş alışveriş ve fikir teatisinde bulundular. Ben de partimin yapmış olduğu bu ziyarete destek verdim. Ben siyasette diyalogdan yanayım. Benim söylemek istediğim buydu. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş bir partidir ve Meclis’te grubu da vardır, belli bir oy potansiyeli de vardır. Partimin yaptığı doğrudur. Dolayısıyla bir anayasal değişikliğin, yapıldığı toplumun bütün kesimleri tarafından genel kabul görmesi ve desteklenmesi önemlidir. Çünkü bu normal bir kanun değil, anayasa çalışmasıdır. Bu bağlamda ben bir değerlendirmede bulundum” diye konuştu.

Cevheri, ziyaretin ardından “Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor?” şeklinde yorumlara ilişkin “Şimdi tabii, neden olmasın? Uzatılan bu eli HDP değerlendirirse, bu anayasa çalışmasına müspet manada destek verirse… HDP’nin sorunu, Türkiye partisi olup olmaması. Biz arzu ediyoruz ki; HDP, Türkiye partisi olsun, terör ile arasına bir mesafe koysun. Bizim AK Parti olarak bir duruşumuz ve çizgimiz vardır. Dolayısıyla ülkenin birliği bütünlüğü noktasında, gönderde Türk bayrağının dalgalanması noktasında hassasiyetimiz var. Bu, bizim kırmızı çizgimiz ve hiçbir zaman taviz vermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Mersin saldırısından sonra Demirtaş’ın yaptığı doğru"

HDP ile ilgili sözlerinin arkasında olduğunu ifade eden Cevheri,” Türkiye Cumhuriyeti Anayasası içinde çıkarılan yasalar doğrultusunda kurulmuş olan bir partidir. Dolayısıyla bu nedenle legal bir partidir. Sözlerimin arkasındayım. İyi ilişkilerin, her zaman iyi olduğunu düşünüyorum. Diyalogdan yanayım, diyalog bu ülkedeki huzuru ve sosyal barışı sağlar diye düşünüyorum. Mersin saldırısından sonra Demirtaş’ın yaptığı doğrudur. Terörü telin etti, doğru olan budur. Bugün ülkede birtakım haklar aranıyorsa bu silah ile insan öldürmek ile terörizm ile yakarak, yıkarak olacak bir şey değildir. Hak aramanın yasalar çerçevesinde demokratik bir şekilde olması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.