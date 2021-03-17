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HDP'ye kapatma davası açan Şahin: Yargıtay Başsavcılığı seçiminden 4.sırada çıktı; 5 aday arasından Erdoğan'ın seçtiği isim oldu

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi.
HDP'ye kapatma davası açan Şahin: Yargıtay Başsavcılığı seçiminden 4.sırada çıktı; 5 aday arasından Erdoğan'ın seçtiği isim oldu

Anayasa'ya göre Yargıtay başsavcıları, Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde ilk 5'e giren adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor. Yargıtay Genel Kurulu'nda yapılan seçimde Bekir Şahin 5 aday arasından 4. gelmesine rağmen Cumhurbaşkanı tarafından başsavcılığa atandı. 

Yargıtay üyelerinin yaptığı seçimde ilk 5’e Veli Dalgalı (88 oy), Eyüp Yeşil (77 oy), Alper Yükselen Bikirli (53 oy), Bekir Şahin (51 oy), Ali İhsan Öztekin (30 oy) girmişti.

Bekir Şahin'in özgeçmişi

Çorum'un Mecitözü ilçesinde 1960 yılında doğan Şahin, Çorum İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986'da mezun oldu.

İzmir ve Çorum hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şahin, sırasıyla Batman Gercüş, Kastamonu Küre, Aydın Çine hakimliği, Ağrı Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Adana hakimliği ve Adana Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. Şahin, 16 Aralık 2013'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 30 Mayıs 2019'da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına getirilen Şahin, 4 Haziran 2020'de Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi.

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