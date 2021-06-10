HDP’ye kapatma davasının iddianamesinde partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'ye kapatma davasının iddianamesinde 451 HDP'li hakkında siyasi yasak talep edildiğini ve partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Antalya'da düzenlenen "Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele" konulu konferansa katıldı.

Konferans sonunda açıklamalarda bulunan Şahin, HDP iddianamesinin hazırlandığını ve Anayasa Mahkemesi’ne sunduklarını belirterek, bundan sonraki sürecin AYM’nin yetkisinde olduğunu söyledi.

Şahin, “Tüm delilleri, kararları dosyaları ve HDP yetkililerinin konuşmalarını dosyada delil olarak sunduk. İddianame 843 sayfa. 451 kişi yasak isteniyor 69 kişide odak olduğu için iddianamede yer alıyor. Hepsinin terör örgütü lehinde konuşmaları ve beyanları var” dedi.

Partinin banka hesabına tedbir konulması da istendi

Şahin, İddianamede partinin banka hesabına tedbir konulmasının istendiğini de söyledi.