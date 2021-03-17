HDP'ye yönelik kapatma davası haberinin açıklanmasının ardından hızla yükseldi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş yargı kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda okundu. Kararın okunması ile Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, kararın okunması sonrası "Milletimin kalbindeyim, milletimin bağrındayım. Hiçbir yere gitmiyorum" dedi.

Oturuma kararın okunması sonrası 10 dakika ara verilmesinin ardından Meclis TV reklama gitti. HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabı, Meclis'ten canlı yayına başlarken, Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeyerek protestoya başladı. Genel Kurul salonunda "Darbeci AKP" sloganları atıldı. Oturuma bir kaç kez ara verilmesinin ardından Gergerlioğlu ve HDP milletvekilleri oturmaya devam edince oturum kapatıldı. Oturumun kapatılmasıyla birlikte büyün milletvekilleri dışarı çıkarken, CHP'li bazı vekiller alkışlarla durumu protesto etti.

Bu gelişmelerin hemen ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, HDP'nin kapatılması için AYM'de dava açtı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderildi. İddianamede, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları öne sürüldü.

Gün içinde 7,50'ler seviyesinde dalgalı seyir izleyen dolar/TL kuru, HDP'ye yönelik kapatma davası haberinin açıklanmasının ardından hızla 7,60'lar seviyesine yükseldi.

ABD Hazine tahvil faizlerinin bugün son 13 ayın zirvesini görmesiyle birlikte dolar/TL en yüksek seviye olarak 7,53'ü görmüştü.

ABD 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 1,61’den yüzde 1,67’ye sıçrarken, son 13 ayın zirvesini gördü. Tahvil faizlerindeki artışa paralel ABD dolar endeksi de değer kazandı. Gözlerin yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildiği dolar/TL’de de tahvil faizlerindeki artışın ardından yukarı doğru hareket görüldü.

Gün içinde 7,48’e kadar gerileyen dolar/TL, tahvil faizlerindeki yükselişe paralel ABD dolarının güçlenmesiyle 7,53 seviyelerini gördü.

BORSA SATIŞ BASKISIYLA EKSİDE KAPANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybederek günü 1.562,11 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,66 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının da küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

Bugün piyasaları etkileyen bir diğer gelişme, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i “katil” olarak nitelendirmesi ve ABD seçimlerine müdahalesi nedeniyle bedel ödeyeceğini söylemesi oldu.

Açıklamanın ardından, Rus rublesi ABD doları karşısından sert değer kaybı yaşadı. Dolar/ruble kuru, 72,7 seviyelerinden 74’e yükseldi. ABD’de Biden yönetiminin Rusya’ya dönük yaklaşımı, S-400 anlaşmazlığı nedeniyle Washington-Ankara ilişkileri ve Türkiye’de piyasaları da yakından ilgilendiriyor.