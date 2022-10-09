  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALübnan ve İsrail, deniz sınırı anlaşmazlığı yüzünden savaşa girecek mi?

HDRC, bu kez Katar'dan konuklarını ağırladı

» »
Harley Davidson Riders Club - Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye'den sonra bu kez Arap Yarımadası'ndan konuklarını KKTC'de misafir etti.
HDRC, bu kez Katar'dan konuklarını ağırladı

Harley Davidson Riders Club (HDRC) - Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye'den sonra bu kez Arap Yarımadası'ndan konuklarını KKTC'de misafir etti.

HOG DOHA Chapter - KATAR'dan Omar Gayarahbeh, HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar ve üyelerle bir araya geldi.

Ziyaret nedeniyle, motosikletlere bu kez Akıncılar için start verildi.

Sürüşün ardından birlikte, konuklara Kıbrıs Kültürünün simgeleşmiş mutfak lezzetleri ikram edildi.

Konuk motosiklet sürücüsü Omar Gayarahbeh, 2014 Yılında başlayan ortak motosiklet dostluğunun hala devam etmesinin, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve bir kez daha sıcak Konukseverlik için HDRC Ailesine teşekkür etti.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar da Katar'dan dostlarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Motosikletin, dostluk ruhunu sınır tanımadan geliştirdiğine işaret eden Ertepınar, Macaristan, Türkiye ve Katar'dan sonra, yakında Çek Cumhuriyeti - Prag ve İngiltere'den motosikletçi misafirleri ağırlamaya hazırlandıklarını kaydetti.

Ziyarete, karşılıklı hediyelerle daha da anlam kazandırıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Leymosunlular Derneği, Limasol’daki Köprülü Camii’de mevlit okuttu09 Ekim 2022 Pazar 10:25
  • Hatice İntaç yazdı..."Kendini Beğenmişler ve Sonradan Görmeler"09 Ekim 2022 Pazar 10:18
  • Uyuşturucu operasyonu09 Ekim 2022 Pazar 08:58
  • Tuzla'da kayıp şahıs...09 Ekim 2022 Pazar 08:56
  • Girne'de sahte öğrenci belgesi!09 Ekim 2022 Pazar 08:56
  • Girne'de kumarhanede hırsızlık!09 Ekim 2022 Pazar 08:55
  • Sahte 50 Dolarlara dikkat!09 Ekim 2022 Pazar 08:53
  • Sahte paraya dikkat!09 Ekim 2022 Pazar 08:52
  • Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim 2022 Cumartesi09 Ekim 2022 Pazar 08:28
  • DP MYK üyeleri seçildi08 Ekim 2022 Cumartesi 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti