HDRC, bu kez Katar'dan konuklarını ağırladı

Harley Davidson Riders Club - Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye'den sonra bu kez Arap Yarımadası'ndan konuklarını KKTC'de misafir etti.

Harley Davidson Riders Club (HDRC) - Kıbrıs, Macaristan ve Türkiye'den sonra bu kez Arap Yarımadası'ndan konuklarını KKTC'de misafir etti.

HOG DOHA Chapter - KATAR'dan Omar Gayarahbeh, HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar ve üyelerle bir araya geldi.

Ziyaret nedeniyle, motosikletlere bu kez Akıncılar için start verildi.

Sürüşün ardından birlikte, konuklara Kıbrıs Kültürünün simgeleşmiş mutfak lezzetleri ikram edildi.

Konuk motosiklet sürücüsü Omar Gayarahbeh, 2014 Yılında başlayan ortak motosiklet dostluğunun hala devam etmesinin, mutluluğunu yaşadıklarını söyledi ve bir kez daha sıcak Konukseverlik için HDRC Ailesine teşekkür etti.

HDRC Başkanı Mehmet Ertepınar da Katar'dan dostlarla buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Motosikletin, dostluk ruhunu sınır tanımadan geliştirdiğine işaret eden Ertepınar, Macaristan, Türkiye ve Katar'dan sonra, yakında Çek Cumhuriyeti - Prag ve İngiltere'den motosikletçi misafirleri ağırlamaya hazırlandıklarını kaydetti.

Ziyarete, karşılıklı hediyelerle daha da anlam kazandırıldı.