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Head & Shoulders Cup Başladı

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KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor.
Head & Shoulders Cup Başladı

KKTF ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş,13+ Büyükler, Senyörler ve Tenise Hoş Geldin kategorilerinde GBTK kortlarında gerçekleşiyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan günün maçları ve alınan sonuçlar şu şekilde;  

9 YAŞ KIZLAR

ANASTASİİA ELSHİNA – SAHRA SEVGİ SOFU              4/0  4/0

MELİN AKÇIN – BEREN PİLLİ                                            0/4  2/4

İLAY GENÇ – DERİN PARALİK                                         (Derin Paralik) W.O.

ELİZ BARÇIN – LARİN VURAL                                          0/4  0/4

 

9 YAŞ ERKEKLER

SAİD ZEKİ AVCI – EMRE KURAL                                      0/2 R.T.

HÜDA ÇELEBİ – ÇAĞ REFİKOĞLU                                  0/4  1/4

ERBAY DEMİRPENÇE  - POYRAZ VURAL                      0/4  0/4

 

12 YAŞ KIZLAR

BEREN BAŞARAN – NEHİR GÜRSES                              6/3  7/5

VERA GAZİ – LAVİN PARALİK                                          1/6  5/7

 

12 YAŞ ERKEKLER

 BARAN BAŞARAN – UYGUR KOÇAK                             6/0   6/0

KIVANÇ ÖZTUĞ – ASIM ARAS ASTAN                            0/6  3/6

 

 

 

 16 YAŞ ERKEKLER – 1. RAUND

AKAY ALİ SAĞKANAT – DORUK TAŞELİ                       6/1   6/2

 

40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

İZZET KANAGA – FRANZ BAUERNHOFER                     1/6 6/0 10/6

 

50+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

NURİ ARSLAN – ZAFER HIDIROĞLU                               4/6 6/1 10/6

 

YENİ BAŞLAYANLAR – 1. RAUND

SAVAŞ DUMAN – ABDUL RAQEEB RASHID                  1/6       2/6

ERAN KEŞANLI – DİNÇ DİNÇER                                       (Dinç Dinçer) W.O.

RAİF DENKTAŞ – YILMAZ ANDIR                                    2/6       0/6

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