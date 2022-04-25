Head & Shoulders Cup'ta Çeyrek Finaller Oynandı

HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları ile GBTK kortlarında sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde gerçekleşen günün maçları ile alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
TUĞRA İRFANOĞLU – CAFER TOSUNOĞLU 5-4 4-2
EMRE KURAL – BARAN BAŞARAN 1-4 0-4
ÇAĞ REFİKOĞLU – SAİD ZEKİ AVCI 3-5 1-4
POYRAZ VURAL - DENİZ VAROĞLU 2-4 1-4
14 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
BORA ERİN - AKAY ALİ SAĞKANAT 7-6 7-5
KONSTANTİN KAN – HASAN ARAS DUMAN 6-1 6-0
RÜZGAR VURAL - ENVER ADA GENÇEL 1-6 0-6
DORUK TAŞELİ – KAYA HALKSEVEN DORUK TAŞELİ WO
BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL
IMAD AMER – AHMED CHAUDHARY MUHAMMED 0-6 2-6
ERSEL KALFAOĞLU –TOPRAK BERKOL 6-1 2-6 6-3
MUSTAFA MEHMET ZORBA - ÖZEL PAKAN (ÖZEL PAKAN W.O.)
ABDELRAHMAN AL BİTAR – SAMİ ALİ SARPTEN 6-3 6-3
BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN
ŞENGÜL TİLKİ - KAYRA YÜCEER 6-1 6-1
SELİN ÖNAL - OKSANA PİDDUBNA 0-6 3-6
BÜYÜK ERKEKLER ÇİFTLER FİNAL
KEMAL TÜRKER – ERSEL KALFAOĞLU / IMAD AMER - AHMED CHAUDHAR 6-4 6-7 9-11
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