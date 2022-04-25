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Head & Shoulders Cup'ta Çeyrek Finaller Oynandı

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HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları ile GBTK kortlarında sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde gerçekleşen günün maçları ile alınan sonuçlar şöyle;
Head & Shoulders Cup'ta Çeyrek Finaller Oynandı

HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli çeyrek final karşılaşmaları ile GBTK kortlarında sürüyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde gerçekleşen günün maçları ile alınan sonuçlar şöyle;

10 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

TUĞRA İRFANOĞLU – CAFER TOSUNOĞLU                 5-4       4-2

EMRE KURAL  – BARAN BAŞARAN                                1-4       0-4

ÇAĞ REFİKOĞLU – SAİD ZEKİ AVCI                                3-5       1-4

POYRAZ VURAL - DENİZ VAROĞLU                                2-4       1-4                           

 

14 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

BORA ERİN - AKAY ALİ SAĞKANAT                               7-6       7-5

KONSTANTİN KAN – HASAN ARAS DUMAN                  6-1       6-0

RÜZGAR VURAL  - ENVER ADA GENÇEL                       1-6       0-6

DORUK TAŞELİ – KAYA HALKSEVEN                             DORUK TAŞELİ WO

BÜYÜK ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

IMAD AMER – AHMED CHAUDHARY MUHAMMED        0-6       2-6

ERSEL KALFAOĞLU –TOPRAK BERKOL                       6-1       2-6            6-3

MUSTAFA MEHMET ZORBA - ÖZEL PAKAN                  (ÖZEL PAKAN W.O.)

ABDELRAHMAN AL BİTAR – SAMİ ALİ SARPTEN         6-3       6-3

BÜYÜK KADINLAR ROUND ROBIN

ŞENGÜL TİLKİ - KAYRA YÜCEER                                    6-1       6-1

SELİN ÖNAL - OKSANA PİDDUBNA                                 0-6       3-6

BÜYÜK ERKEKLER ÇİFTLER FİNAL

KEMAL TÜRKER – ERSEL KALFAOĞLU / IMAD AMER - AHMED CHAUDHAR  6-4   6-7 9-11                                                 

 
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