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“Hedef 100 bin simit” kampanyası Gazimağusa’da devam ediyor

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“Hedef 100 bin simit” kampanyası Gazimağusa’da devam ediyor
“Hedef 100 bin simit” kampanyası Gazimağusa’da devamediyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Simit Dünyası’nın çeşitli
sponsorlarla başlattığı “hedef 100 bin simit” kampanyası bügün de
Gazimağusa’da , Mağusa Gelişim Akademisi önünde devam ediyor.
Kampanyanın baş aktörü olan ve kanser hastalarına destek için 100 bin simit
hedefini koyan Küçükuncular Group Direktörü Erdinç Küçükuncular da gün
boyunca simit sattı. 4 Mart’ta başlayan etkinlikte 1 TL’den satılan simitlerin tüm geliri Kanser
Hastalarına Yardım Derneği’ne gidiyor. Bu etkinliğe Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ‘de destek verdi.
İsmail Arter, Gazimağusa belediyesi olarak kanser hastalarına 5000 TL
yardımda bulundu. Stantlardan yapılan satışların yanı sıra birçok yerden duyurusu yapılan etkinliğe
Kıbrıs Halkı büyük katılım gerçekleştiriyor.

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(MHA)

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