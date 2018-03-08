“Hedef 100 bin simit” kampanyası Gazimağusa’da devam ediyor

“Hedef 100 bin simit” kampanyası Gazimağusa’da devamediyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Simit Dünyası’nın çeşitli

sponsorlarla başlattığı “hedef 100 bin simit” kampanyası bügün de

Gazimağusa’da , Mağusa Gelişim Akademisi önünde devam ediyor.

Kampanyanın baş aktörü olan ve kanser hastalarına destek için 100 bin simit

hedefini koyan Küçükuncular Group Direktörü Erdinç Küçükuncular da gün

boyunca simit sattı. 4 Mart’ta başlayan etkinlikte 1 TL’den satılan simitlerin tüm geliri Kanser

Hastalarına Yardım Derneği’ne gidiyor. Bu etkinliğe Gazimağusa Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ‘de destek verdi.

İsmail Arter, Gazimağusa belediyesi olarak kanser hastalarına 5000 TL

yardımda bulundu. Stantlardan yapılan satışların yanı sıra birçok yerden duyurusu yapılan etkinliğe

Kıbrıs Halkı büyük katılım gerçekleştiriyor.

(MHA)