  • BIST 7808.99
  • Altın 1833.61
  • Dolar 28.6868
  • Euro 31.1292
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Hedef 2024 yılında turizm gelirlerinin artması için yeni bağlantılar kurmak

» »
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında temsil ediliyor.
Hedef 2024 yılında turizm gelirlerinin artması için yeni bağlantılar kurmak

Türkiye’nin ve Ankara'nın turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travelexpo Ankara, Atis Fuarcılık A.Ş. Tarafından 6’ncı kez Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor.

KKTC, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığındaki heyet ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle, 2024 yılında turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamak amacıyla, fuarda yer alıyor. 

16 – 19 Kasın 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Travelexpo Ankara fuarına KKTC, KITSAB, KITOB, KITREB, RESBİR yanında otel acente ile turizm sektörü temsilcileri ile yer alıyor. 

200’ün üzerinde katılımcı ile 30,333’den fazla ziyaretçinin katılması hedeflenen fuarın ilk gününde, KKTC standına yoğun ilgi gerçekleşti.

YILMAZ VE ERSOY KKTC STANDINI ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan KKTC standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve beraberindeki KKTC heyeti ile bir araya geldi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 22 öğretmene dava! Sarpten: Öğretmenler Günü'nde mahkemedeyiz16 Kasım 2023 Perşembe 19:23
  • AĞIR CEZADA GERGİN DURUŞMA16 Kasım 2023 Perşembe 17:00
  • Berova: Bütçe disiplinini çok önemsiyoruz16 Kasım 2023 Perşembe 16:59
  • Kuzucuk'ta Garaj Yangını: Elektrik Arızası Sonucu Araç ve Ekipmanlar Tahrip Oldu16 Kasım 2023 Perşembe 16:56
  • Berova: Bütçe disiplinini çok önemsiyoruz16 Kasım 2023 Perşembe 16:34
  • Milli Eğitim Bakanlığı: "Gazimağusa TMK'daki duvar çatlağının onarımı yapıldı"16 Kasım 2023 Perşembe 16:28
  • Özel’den Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne ziyaret16 Kasım 2023 Perşembe 16:26
  • Uyuşturucuyu aldığı şahıs aranıyor...16 Kasım 2023 Perşembe 16:26
  • Uyuşturucu zanlısı Cezaevi'ne gönderildi, mahkeme avlusunda ortalık karıştı!16 Kasım 2023 Perşembe 16:25
  • Sahte çalışma vizesi ile KKTC'ye geldiler... Cezaları belli oldu!16 Kasım 2023 Perşembe 16:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti