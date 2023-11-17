Hedef 2024 yılında turizm gelirlerinin artması için yeni bağlantılar kurmak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Travelexpo Ankara Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında temsil ediliyor.

Türkiye’nin ve Ankara'nın turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Travelexpo Ankara, Atis Fuarcılık A.Ş. Tarafından 6’ncı kez Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenleniyor.

KKTC, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığındaki heyet ve sektör temsilcilerinden oluşan bir heyetle, 2024 yılında turizm gelirlerini artırmaya yönelik yeni bağlantılar oluşmasını sağlamak amacıyla, fuarda yer alıyor.

16 – 19 Kasın 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Travelexpo Ankara fuarına KKTC, KITSAB, KITOB, KITREB, RESBİR yanında otel acente ile turizm sektörü temsilcileri ile yer alıyor.

200’ün üzerinde katılımcı ile 30,333’den fazla ziyaretçinin katılması hedeflenen fuarın ilk gününde, KKTC standına yoğun ilgi gerçekleşti.

YILMAZ VE ERSOY KKTC STANDINI ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan KKTC standını ziyaret ederek, Başbakan Yardımcılığı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç ve beraberindeki KKTC heyeti ile bir araya geldi.