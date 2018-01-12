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"HEDEF GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURMAK!”

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"HEDEF GEÇİŞ HÜKÜMETİ KURMAK!”
12 Ocak 2018 tarihli Detay Gazetesi...

“YENİ SİYASET ALGISINA VE BUNU TEMSİL EDEBİLECEK BİR HÜKÜMETE İHTİYAÇ VAR”
Siyasi arenada gelinen son durumu Evrenselgazete'den Rana Sarro'ya değerlendiren Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, olası 4’lü koalisyon hükümeti modelini de değerlendirdi. İdris, olası koalisyon hükümetinde yeni siyaset algısına ve bunu temsil edebilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti.

“TOPLUM İÇİN BİR FIRSATTIR”
Asım İdris, koalisyon hükümeti kurulması konusundaki görüş ve düşüncelerini şöyle açıkladı:  “4’lü koalisyon hükümeti gerçekten zor ama bir konsensüs hükümeti kurmakla ilgili, hesap sormakla ilgili ve spesifik 10 tane hedef koyup da gerçekleştirebilmek üzerine yürüyebilecek bir yapı ortaya çıkabilir.  Bir fırsattır aslında toplum için de. Geçiş hükümeti dönemi 80 günlük bir süre içerisinde iz bırakmış bir hükümettir. Konsensüs içerisinde hareket edebilmenin ve aslında toplumda ümit bırakabilmenin, 3 parti bir arada iken bile mümkün olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu geçiş hükümetinde alınmış önemli kararlar, atılmış ciddi adımlar vardır. Bunun olabileceğini düşünüyoruz.”

”HALK MUTLU OLDUKTAN SONRA BİR ERKEN SEÇİME DAHA GİTMEYE GEREK KALMAZ”
‘İcraat hükümeti mi, erken seçim hükümeti mi’ sorusunu da yanıtlayan İdris, “böyle bir değişim sürecinin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir tıkanma olmadıktan sonra, işler yolunda gittikten sonra, halk mutlu olduktan sonra bir erken seçime daha gitmeye gerek kalmaz zaten diye düşünüyorum” dedi.

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