“Hedef geçiş hükümeti modeli bir hükümet kurmak!”

Asım İdris: ''DP'nin rolü önemli. Tavrını hep birlikte göreceğiz' dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Halkın Partisi ve Demokrat Parti'nin birlikte kuracağı, geçiş hükümeti modeli bir koalisyon hükümeti kurma hedefinde olunduğu öğrenildi.

Hatırlanacağı gibi, 2013 yılında Sibel Siber’in Başbakanlığında bir ‘geçiş hükümeti’ kurulmuş ve

28 Temmuz 2013 seçimleri yapılana kadar CTP-BG, TDP ve DP-UG 3’lü Koalisyon hükümeti olarak, önemli icraatlara imza atmıştı.

BU AKŞAM PARTİ MECLİSİ TOPLANIYOR

Siyasi arenada gelinen son durumu Evrenselgazete'den Rana Sarro'ya değerlendiren Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, bu akşam TDP parti meclisi toplantısının yapılacağını belirterek, "Parti Meclisi'mize Ulusal Birlik Partisi ile bir hükümet kurulmaması ile ilgili bir öneri götürüyoruz. Bu akşam parti meclisimiz bu yönde takdir ederse, kararımızı alacağız” dedi.

Asım İdris, olası kurulacak hükümet konusundaki görüşünü de belirtirken, “kurulacak olan hükümetin hesap sorabilir ve mevcut düzeni değiştirebilecek bir niteliğe sahip olması gerektiğini düşünüyoruz ki toplumun umudunu tekrardan canlandırabilelim” dedi.

“BUNU BİR MÜDAHALE ŞEKLİNDE ALGILIYORUZ”

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın, ülkede kurulacak hükümet ile ilgili yaptığı açıklama konusunda ise Asım İdris, “bunu bir müdahale şeklinde algılıyoruz. Bazı partileri de zan altında bırakıyor. Bu telkin üzerine bazı partilerin tavır değiştirdiği yönünden iddialar ortaya çıkıyor. Hangi partimiz olursa olsun, sözünün arkasında durduğu müddetçe, Ulusal Birlik Partisi ile koalisyon kurmayacağını söylüyorsa biz buna inanırız. Dolayısıyla, bunun doğru olmadığını düşünüyoruz ve iki ülke arasındaki ilişkileri de bozduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“DEMOKRAT PARTİ’NİN ROLÜ ÖNEMLİ!”

CTP, HP ve TDP’nin Ulusal Birlik Partisi ile hükümet kurmayacağı yönündeki iradesinin yeterli olmadığı görüşünü de savunan İdris, Demokrat Parti’nin de burada önemli bir rolünün olacağına dikkati çekti. İdris, “düne kadar eleştirdiği, düne kadar ‘bu şekilde hükümet yürümez, çok partizanlık yaptılar, çok yanlışlar yaptılar’ diyerek, eleştirdiği Ulusal Birlik Partisi ile tekrar hükümet kurup kurmayacağını bekleyip göreceğiz, değerlendireceğiz” diye konuştu.

“GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLABİLİR”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Asım İdris, olası 4’lü koalisyon hükümeti modelini de değerlendirdi.

İdris, olası koalisyon hükümetinde yeni siyaset algısına ve bunu temsil edebilecek bir hükümete ihtiyaç olduğunu kaydetti. Asım İdris, koalisyon hükümeti kurulması konusundaki görüş ve düşüncelerini şöyle açıkladı:

“4’lü koalisyon hükümeti gerçekten zor ama bir konsensüs hükümeti kurmakla ilgili, hesap sormakla ilgili ve spesifik 10 tane hedef koyup da gerçekleştirebilmek üzerine yürüyebilecek bir yapı ortaya çıkabilir. Bir fırsattır aslında toplum için de. Geçiş hükümeti dönemi 80 günlük bir süre içerisinde iz bırakmış bir hükümettir. Konsensüs içerisinde hareket edebilmenin ve aslında toplumda ümit bırakabilmenin, 3 parti bir arada iken bile mümkün olduğunun bir göstergesi olmuştur. Bu geçiş hükümetinde alınmış önemli kararlar, atılmış ciddi adımlar vardır. Bunun olabileceğini düşünüyoruz. 2 partili hükümet 200 tane hedef koyup bunun 8’ini yapabilmesindense, 10 tane sağlam, toplumu umutlandırabilecek hedef koyup, bunun 8’ini 9’unu başarabilmek, bu toplumda umudu yeşertebilir diye düşünüyorum. Kaç partili olursa, olsun önemli olan bu hedefi koyup karşılıklı olarak uzlaşabilme ve bunu gerçekleştirebilme becerisi ile ilgilidir diye düşünüyorum.”

‘İcraat hükümeti mi, erken seçim hükümeti mi’ sorusunu da yanıtlayan İdris, “böyle bir değişim sürecinin zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir tıkanma olmadıktan sonra, işler yolunda gittikten sonra, halk mutlu olduktan sonra bir erken seçime daha gitmeye gerek kalmaz zaten diye düşünüyorum” dedi. (evrenselgazete.com)