Hedef gösterildikten sonra konseri iptal edilen Melek Mosso: Biz taş gibi yürüyoruz, yanımızda durun yeter

Hedef gösterilmesinin ardından Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında vereceği konser iptal edilen sanatçı Melek Mosso, dün Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Yaklaşık 15 bin kişiye konser veren Mosso, sahnede iptal kararlarını eleştirdi.

"Bir gün özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum" diye Mosso, "Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz, yanımızda durun yeter" ifadelerini kullandı.

Mosso, şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün özgürce giyinebildiğimiz, özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum. Burada kadın, erkek değil insan olarak konuşuyorum. Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin.

Bir el, bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz, yanımızda durun yeter.”