  • BIST 2.415,49
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Hedef, halkın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması!

» »
Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti
Hedef, halkın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması!

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Bölgesinde ziyaretlerde bulundu. 

Bakan Altuğra, ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne giderek sorunları dinledi, incelemelerde bulundu. 

Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde yoğunluk olması ve doktor eksikliği nedeniyle bir takım sıkıntıların yaşandığını belirtti. 

Güzelyurt halkının yarım kalan Güzelyurt Hastanesi inşaatının tamamlanması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Bakan Altuğra, bölge halkının çok daha verimli bir sağlık hizmeti alması gerektiğini kaydetti. 

Ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret eden Altuğra, buradaki sıkıntılarla ilgili bilgi alarak, sağlık çalışanları ile görüştü, hastalarla sohbet etti. 

Bakan Altuğra, ziyareti çerçevesinde sağlık personeli ve hastalarla sohbet etme imkanı bulduğunu, bu doğrultuda Kalkanlı Yaşam Evi’nde ihtiyaçların neler olduğunu, kendisinin bizzat gözlemlemek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi. 

Yaşlılarımıza, bakıma muhtaç veya dezavantajlı guruplara sahip çıkmanın aslında kendimize ve geleceğimize sahip çıkılması demek olduğunu belirten Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nde eksikliklerin giderilmesi için adım atacaklarını kaydetti. 

Sağlıkla ilgili tüm merkezlere önem verdiğine işaret eden Bakan Altuğra, hedefinin halkımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması olduğunu vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Dijital TL Kullanacak25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:54
  • Yaralı var... Gönyeli'de feci kaza!25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:49
  • Kısa Devre Yapan Araç Yandı25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:28
  • Rusya’dan askerlikte yaş sınırını yükseltme hamlesi25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:22
  • 38 Yaşında Hayatını Kaybetti25 Mayıs 2022 Çarşamba 15:07
  • Şahiner: İktidara geldiğimiz günden, altı ay sonra ülkedeki tüm sorunları çözeriz25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:54
  • Tatar: Biz bu ülkeye sahip çıkmak için çalışıyoruz25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:50
  • Yeşilırmak: Kabadayı değilim, mecliste ne için var olduğumu çok iyi biliyorum25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:38
  • Sterlin 21'e dayandı!25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:31
  • Koop-Gaz: “Piyasa için gaz stoku tükendi, geminin gelmesini bekliyoruz”25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti