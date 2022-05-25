Hedef, halkın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması!

Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Bölgesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Altuğra, ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne giderek sorunları dinledi, incelemelerde bulundu.

Bakan Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde yoğunluk olması ve doktor eksikliği nedeniyle bir takım sıkıntıların yaşandığını belirtti.

Güzelyurt halkının yarım kalan Güzelyurt Hastanesi inşaatının tamamlanması yönünde talepleri olduğunu dile getiren Bakan Altuğra, bölge halkının çok daha verimli bir sağlık hizmeti alması gerektiğini kaydetti.

Ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret eden Altuğra, buradaki sıkıntılarla ilgili bilgi alarak, sağlık çalışanları ile görüştü, hastalarla sohbet etti.

Bakan Altuğra, ziyareti çerçevesinde sağlık personeli ve hastalarla sohbet etme imkanı bulduğunu, bu doğrultuda Kalkanlı Yaşam Evi’nde ihtiyaçların neler olduğunu, kendisinin bizzat gözlemlemek için bu ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Yaşlılarımıza, bakıma muhtaç veya dezavantajlı guruplara sahip çıkmanın aslında kendimize ve geleceğimize sahip çıkılması demek olduğunu belirten Altuğra, Kalkanlı Yaşam Evi’nde eksikliklerin giderilmesi için adım atacaklarını kaydetti.

Sağlıkla ilgili tüm merkezlere önem verdiğine işaret eden Bakan Altuğra, hedefinin halkımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanması olduğunu vurguladı.