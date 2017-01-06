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“Hedefimiz her ilçeye bir hastane yapmak”

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“Hedefimiz her ilçeye bir hastane yapmak”
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Güzelyurt’a yapılacak yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesi’nin geri plana atılacağını savunan kişilerin yanlış düşüncede olduklarını belirterek, hedeflerinin her ilçeye bir hastane yapmak olduğunu vurguladı.

Sağlık Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde düzenlenen sağlık konulu konferansa katıldı.

Sağlık turizminin faydalarını içeren konuların da görüşüldüğü konferansta Bakan Sucuoğlu, Cengiz Topel Hastanesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Konferansa, LAÜ yetkilileri ve Lefke sivil toplum örgütü temsilcileri de katıldı.

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“CENGİZ TOPEL HASTANESİ’NİN GEREKLİ HER TÜRLÜ EKSİKLİĞİNİ GİDERDİK”

Sucuoğlu konferasta yaptığı konuşmada, Lefke bölgesinin kendileri için çok değerli bir bölge olduğunu ve bu nedenle Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin 6. ilçesi olma hakkını kazandığını söyledi.

Bölgede bulunan mevcut Cengiz Topel Hastanesi’nin gerekli her türlü eksikliğini giderdikleri ve gidermeye devam edeceklerini belirten Sucuoğlu, doktor sayısının da giderek arttığını vurguladı.

Hastanenin eksikleri konusunda da diğer hastanelerde olduğu gibi gereken her türlü katkının sağlandığını, bundan sonra da sağlanacağını dile getiren Sucuoğlu, bölge halkının endişelenmemesini istedi.

Sucuoğlu, Güzelyurt’a yapılacak yeni hastane ile Cengiz Topel Hastanesinin geri plana atılacağını savunan kişilerin yanlış düşüncede olduklarını belirterek, hedeflerinin her ilçeye bir hastane yapmak olduğunu söyledi.

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Sağlık Turizmi konusunda da bir takım bilgiler veren Sucuoğlu, bakanlığın 2 hafta önce düzenlediği Sağlık Turizmi Çalıştayı’nda önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Sağlık turizmi yapılması konusunda ülke olarak oldukça elverişli bir coğrafyada bulunduklarını ifade eden Sucuoğlu, bu artıların avantaja dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

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