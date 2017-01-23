“Hedefimiz taksicilerin evlerine ekmek götürmelerinin önünü açmak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Girne Taksiciler Birliği yöneticileriyle biraraya gelerek taksicilerin sorunlarını ele aldı.

Murat Kayalar başkanlığındaki Girne Taksiciler Birliği taleplerini Dürüst’e iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki taksicilerin genel sorunlarının görüşüldüğü toplantıda Girne Taksiciler Birliği yetkilileri, özelde Girne bölgesindeki turizm potansiyeli yüksek otel işletmecileriyle ilgili sıkıntılarını ve kaçak taşımacılık konusundaki beklentilerini aktardılar.

Bakan Dürüst, ilgili kesimlerinde görüşlerine yer vererek kaçak taşımacılık konusunda yasal düzenlemeler yaptıklarını, 2012 yılında casino izni olan otellere yolcu taşımacılığı yapılabilmesi için belirli bir hak verildiğini, bunların tümümün yenileneceğini açıkladı.

Bunun suiistimal edildiğiyle ilgili birçok ihbar aldıklarını belirten Dürüst, bakanlık olarak taksicilerin evlerine ekmek götürebilecekleri bir kazanç sağlamasının önünü açmak istediklerini söyledi.

Dürüst, ilk olarak da casinolarda plakaların güncellemesini yapacaklarını bildirdi.

Taksicilerin genel anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadıkların belirten Dürüst, ilerleyen günlerde genelde tüm taksicilerin görüşlerini bir kez daha alacaklarını, yasa ve tüzük çalışmalarını revize ederek yürürlüğe koyacaklarını ifade etti.