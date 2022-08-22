  • BIST 3.035,84
  • Altın 1010.969
  • Dolar 18.118
  • Euro 18.1338
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Hedefleri siyasidir, reform değil!

» »
Memleketi her alanda kaosa sürükleyen gayrimeşru hükümet, ‘Yerel Yönetimler Reformu’ adı altında belediyeleri de çıkmaza sokmaya çalışmaktadır.
Hedefleri siyasidir, reform değil!

Sırf "iş yaptım" diyebilmek için, bu kadar ciddi bir işi bile ciddiyetsizlikle ele alan bu yapı, ayakta kalan belediyelerin de batmasına zemin hazırlamaktadır. Öncelikle bilinmesi gerekir ki, zor durumda olan belediyeler, küçük olduklarından dolayı değil, kötü yönetildiklerinden dolayı bu durumdadır.

Gayrimeşru hükümet, ‘ben yaptım olur’ anlayışıyla hareket etmekte ve muhalefetin, belediye başkanlarının, yurttaşların endişelerine kulak tıkamaktadır. Yapılması gereken, belediyelerin kent ve bölge belediyesi şeklinde iki kademeli olarak düzenlenmesidir. Reform, belediyelerin mali yönden güçlendirilmesi, merkezdeki bazı yetkilerin kent belediyelerine aktarılması, özerkliğin ve mali denetimin sağlanmasıdır. Tüm bunları görmezden gelerek sadece bazı belediyeleri birleştirerek ‘reform’ yapılacağını zannedenlerin amacı tamamen siyasi hesaplardır. Kıbrıs Türk halkının gailesini çekmeyen, yapılması gereken birçok iş varken sadece seçimi düşünen bu zihniyeti, yaptıkları siyasi hesaplar da kurtaramayacaktır. Belediyeler reformunun belediye sayısını azaltmakla mümkün olamayacağını, kriterlere bağlı bir reform çalışmasının kaçınılmaz olduğunu sürekli olarak vurgulamaya devam edeceğiz.

Belediyeler, demokrasinin temel taşı ve halka en yakın olan birimlerdir. Belediyelerin her alanda güçlendirilmesi ve özerkliklerinin sağlanması gerekmektedir. Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları iyi tanımlanmalı, mali ve idari yapıları güçlendirilmeli, denetim mekanizmaları netleştirilmelidir. Devlet katkısı doğru bir biçimde kullandırılmalıdır. Birleştirilecek belediyelerin taşınır, taşınmaz malların durumu, çalışanların statüleri, intibaklarının nasıl yapılacağı, kazanılmış haklarının devamı konularında çelişkiler ve belirsizlikler vardır. AB Yerel Yönetimler Özerklik Şartı da bu ‘reformda’ göz ardı edilmektedir.

Belediyeleri de içinden çıkılmaz bir hale sokmayı amaçlayan bu zihniyetin karşısında en sert şekilde durmaya devam edeceğiz. Bu yapıya en sert yanıtı sandıkta, Kıbrıs Türk halkı verecektir.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel: Yollardaki gerekli iyileştirmeler 2023’e kadar yapılacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:39
  • Çavuşoğlu:Devlet okullarının fiziki durumlarına yönelik sıkıntılar bilgimizdedir22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:38
  • Mülteci Hakları Derneği bağış kampanyası başlattı22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:36
  • "Ülkemizde yerel yönetimleri reforme etmediği gibi, tam tersine deforme edecek"22 Ağustos 2022 Pazartesi 12:05
  • Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Günü’nün 48. yıldönümü kutlanacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:56
  • Bu iş mahkemede bitecek!22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:52
  • Belediyeler (değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:50
  • Mehmet Seyis: Sağlığımız hastane yönetimi yüzünden kötüye doğru ilerliyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:49
  • Otellerdeki doluluk oranı yılın ilk 7 ayında % 36,8’e yükseldi22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:44
  • Tatlısu’da yarın elektrik kesintisi olacak22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti