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Heinz, "Mars ketçapı" üretti

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Heinz, Mars'taki bitki yetiştirme koşullarını simüle eden ve 'Kızıl Ev' adı verilen bir serada yetiştirilmiş domateslerden ketçap üretti.
Heinz, "Mars ketçapı" üretti

Gıda işleme şirketi Heinz, bir astrobiyolog ekibiyle birlikte Mars ortamında yetiştirdiği domateslerden ketçap üretti. Heinz, Dünya üzerinde oluşturulan Mars koşullarında yetiştirdikleri domateslerden yapılan 'Heinz Tomato Ketchup Marz Edition' ürününü tanıttı.

Domatesler, Mars'taki bitki yetiştirme koşullarını simüle eden ve 'Kızıl Ev' adı verilen bir serada yetiştirildi. Uzmanlar, serayı oluştururken Kızıl Gezegen'de bulunan ışık, sıcaklık ve toprak türü gibi faktörleri gözetti. Çalışmalar neticesinde yetiştirilen birkaç bin domates, 'Mars ketçabının' üretiminde kullanıldı.

 

İLK ŞİŞE UZAY YOLCULUĞU YAPTI

Yeni ürünün ilk şişesi de, lezzet özelliklerini test etmek üzere uzaya gönderildi. Ürün, 37 bin metre yüksekliğe çıkarılarak eksi 70 derece sıcaklığa maruz kaldı ve Dünya'ya geri döndü.

İlk 'Mars domatesi' deneyi ise yaklaşık iki yıl sürdü. Deneyde, Florida Teknoloji Enstitüsü'nde bulunan Aldrin Uzay Enstitüsü'nden önde gelen bilim insanları ve Heinz'in çeşitli toprak türlerini, iklim koşullarını, tohum seçimini ve ekinlerin gelişimi için ileri teknolojilerin kullanılmasını analiz eden uzmanları yer aldı.

 

'HAYALİMİZDEKİ NETİCEYDİ VE BAŞARDIK'

Aldrin Uzay Enstitüsü'nden Dr. Andrew Palmer, yaptığı açıklamada, projenin uzun vadeli gıda üretimine odaklandığı bilgisini vererek, "Heinz Domates Ketçapı olacak kalitede bir ürün elde etmek hayalmizdeki neticeydi ve bunu başardık" ifadelerini kullandı. Palmer, deneyin, araştırmacıların 'Dünya'nın ötesinde uzun vadeli gıda üretimine dair olasılıkların neler olduğunu görmelerine' izin verdiğini de sözlerine ekledi. 

 

Sputnik

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