Hekim Örgütlerinden “Extend Broadband” Şirketine Teşekkür

Hekim örgütleri, Covid-19 Pandemi sürecinde hiçbir ücret talep etmeden Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğine ve Tıp–İş Lokaline internet ağı kurulumu yapan “Extend Broadband” internet servis sağlayıcı şirketine teşekkür etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası tarafından yapılan ortak açıklamada, “Extend Broadband” internet servis sağlayıcı şirketinin bu davranışıyla toplumsal dayanışma ve işbirliği gösterdiğine dikkat çekildi.