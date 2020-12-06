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Hekimler Fidan Dikti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) üyeleri, birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taşkent yolundaki birlik ormanına fidan dikti.
Hekimler Fidan Dikti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) üyeleri, birliğin 64’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taşkent yolundaki birlik ormanına fidan dikti.

9 Aralık’ta 64’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayacak KTTB üyesi hekimler, fidan dikme etkinliği düzenledi. Tabipler Birliği Ormanı’na yüz civarında fidan dikildi.

Fidan dikimi sırasında TAK’a açıklamada bulunan Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 salgını dolayısıyla yıl dönümlerinde toplu kutlamayı uygun bulmadıklarını, bunun yerine basın açıklaması ve ağaç dikimi etkinliği yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Tabipler Birliği’nin 1956 yılında 20 hekim ve bir veteriner hekimle “Kıbrıs Türk Hekimler Cemiyeti” olarak kurulduğunu anlatan Gürkut, daha sonra 1976 yılında “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği” adı altında yasal statüye kavuştuğunu söyledi.

Yasaya göre Kıbrıs’ın kuzeyinde hekimlik görevini icra edebilmek için Tabipler Birliği’ne üye olunması gerektiğini hatırlatan Gürkut, 21 kişi ile kurulan örgütün 1300’e yakın üyeye sahip olduğunu belirtti.

Tabipler Birliği ormanının hem ülkenin çoraklaşan iklimine faydalı olması hem de topluma örnek olmak için oluşturulduğunu dile getiren Gürkut, her fırsatta iklime uygun ağaç ektiklerini bu yıl da yıl dönümleri dolayısıyla Tarım Bakanlığı, Orman Dairesi ve LTB’nin desteğiyle yüz fidan diktiklerini kaydetti.

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