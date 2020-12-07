Hekimler Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki Eylemi Askıya Aldı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde salı günü başlattığı eylemi askıya aldığını duyurdu.

Sendika tarafından yapılan bugün yapılan açıklamada, hastanede ‘‘keyfi uygulamaları’’ protesto etmek amacıyla başlatılan eylemin Sağlık Bakanlığı ile varılan uzlaşma sonrasında kamusal sağlık hizmetlerinin daha fazla kesintiye uğramaması için askıya alındığı bildirildi.

Hekimler Sendikası Başkanı Dr Ahmet Varış imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde iş barışını bozan, çalışma ortamını olumsuz şekilde etkileyen, yasal mevzuatlar gözetilmeksizin idare eliyle yapılan keyfi uygulamalar nedeniyle 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlattığımız eylemlilik süreci Sağlık Bakanlığı ile varılan uzlaşı sonrasında kamusal sağlık hizmetlerinin daha fazla kesintiye uğramaması için askıya alınmıştır.

‘Sayın Sağlık Bakanı tarafından hastanede yasal mevzuatların uygulanacağı, gerekli denetimlerin yapılacağı ve başta çalışanlar üzerindeki baskı iddiaları olmak üzere gereken araştırmaların yapılacağı taahhüt edilmiştir”

Varış, sendikanın sürecin takipçisi olacağını da kaydetti.