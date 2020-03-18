Hekimlerden Başbakan'a Sağlık Bakanını Görevden Al

İşte o açıklama;

Konu:Sayın Pili Derhal Görevden Alınsın,Yarın Çok Geç Olabilir

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) yönetim kurulu olarak Sayın Başbakana çağrımızdır. Aşağıdaki gerekçelerden dolayı Sayın Sağlık Bakanını derhal görevden alınız yoksa bu kumar çoğunuzun siyasi hayatının sonu olacaktır.

1-Dünyada 3.5 aydan beridir devam eden ve giderek artan ve sonunda bir Pandemi haline gelen Koronavirüs (Covid-19) Enfeksiyonlarına yönelik ülkemizde hiçbir hazırlık yapılmamıştır.

2-Ülkemizde ilk Covid-19 enfekiyonundan bugüne 8 gün geçmesine rağmen hala daha halka dalga geçer gibi bir karantina hastanemiz yoktur.Bu yönde alınan kararlar sürekli değişmektedir.

3.Salgını önlemenin yolu dünyada bu salgınla başarılı şekilde başa çıkan ülkeleri örnek almaktır.Hastalara erken tanı koymak zorundayız tüm şüpheli hastalara test yapmak zorundasınız.Test yapmayıp sayıyı düşük tutmak sizi halkın gözünde yalancı kahraman yapar.

4.Uzayda yaşayan bir sağlık bakanı göreve getirdiniz.Uzun yıllardan beridir yetersiz olan bir yoğun bakım ünitemiz olduğunu KKTC’de sağır sultan bile bilmektedir.Bu yüzdendir ki sayısız özel sağlık kuruluşu ile protokoller imzalayıp yoğun bakım gereksinimi olan hastaların sevki yapılmaktadır.Buna ek yakın zamanda bir de yangın olayı yaşanmıştır.Tüm bunlara rağmen televizyon programlarına çıkıp halkı

kandırmaya çalışan bir sağlık bakanınız var.Yok şu kadar solunum cihazını Covid-19 hastalarına ayırmış, yok 50 adet almış yolda gelirmiş.Bunların hepsi gerçek dışıdır.

5.Vakalar artmaya başlayınca alel acele sipariş verilen 20 adet solunum cihazını hangi firma tedarik edecek? Partiniz ile bu firmanın bir bağı var mı ? Bu cihazları kullanacak uzmanlara danıştınız mı? Bu cihazları getirecek firmanın daha önce bazı ihaleleri Sağlık Bakanlığı tarafından KKTC tarihinde hiç olmamış şekilde iptal edildi mi?

6-Halkın sağlığı ile oynamayı marifet sayan Sağlık Bakanınıza siz bile güvenmiyorsunuz.Yoksa Başbakanlık Bilim ve Başbakanlık Covid-19 Enfeksiyonları Danışma Kurullarına ne gerek duyardınız. Bu kadar ile kalsa ne ise Sayın Cumhurbaşkanı da ayni duygulara sahip ki o da kendi Bilim ve Danışma Kurulunu oluşturdu.

Size çağrımızdır derhal güvenilir, dediğinin arkasında durabilen, her dediğinin tersi gerçekleşen değil, halkının sağlığına önem veren, ne yaptığını bilen, kimsenin konuşmasına yorum yapmasına gerek kalmayan, bir Sağlık Bakanını göreve getirmenizdir. Yanlışta ısrar etmeniz durumunda Covid -19 Enfeksiyonu sizleri de hiç çıkamayacağınız ‘’Politik Hayat Karantinasına’’ alacaktır.