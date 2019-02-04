  • BIST 102.255
  • Altın 220,552
  • Dolar 5,2164
  • Euro 5,9641
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAArjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazında bir ceset bulundu

Helal İnternet? İslami Tarayıcı, Daha İyi Bir Web Deneyiminden Söz Ediyor

»
Malezyalı bir girişim, internet üzerinden gizlilik, önyargı ve çevrimiçi suistimal endişelerini dile getirirken, İslami değerlerle uyumlu yeni bir tarayıcı için çok fazla bastırılmış talep olduğu konusunda bahis oynuyor.
Helal İnternet? İslami Tarayıcı, Daha İyi Bir Web Deneyiminden Söz Ediyor

Malezyalı bir girişim, internet üzerinden gizlilik, önyargı ve çevrimiçi suistimal endişelerini dile getirirken, İslami değerlerle uyumlu yeni bir tarayıcı için çok fazla bastırılmış talep olduğu konusunda bahis oynuyor.

Mobil ve masaüstü tarayıcı olan SalamWeb, Müslüman dostu bir web deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Salam Web Technologies MY Sdn Genel Müdürü Hasni Zarina Mohamed Khan'a göre, mesajlaşma, haber ve diğer özellikleri içeren uygulama, esas olarak Malezya ve Endonezya'dan gelen kullanıcılara sahip.


Amacı sonunda 1.8 milyar küresel Müslüman nüfusun yüzde 10'unu yakalamak. Web’in karşı karşıya kaldığı bazı zorluklara dikkat çekti, çünkü Google’ın Facebook’tan Google Inc.’e dünyanın en büyük teknoloji şirketleri zararlı içeriğe ve yanlış bilgilere ulaşmak için çok az şey yapmakla eleştiriliyor. Uluslararası Af Örgütü Uluslararası İnsan Hakları Grubu kötü niyetli etkileşimlere baktı ve Twitter'ın “kadınlar için zehirli bir yer” olduğu sonucuna vardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple Google'ın iOS geliştirici yetkilerini askıya aldı01 Şubat 2019 Cuma 17:45
  • Çin dünyanın en güçlü deniz silahını denedi01 Şubat 2019 Cuma 15:09
  • Twitter, Facebook ve Instagram binlerce hesabı kapattı01 Şubat 2019 Cuma 09:22
  • Düşünceleri okuyabilen teknoloji geliştirildi31 Ocak 2019 Perşembe 20:52
  • Trük uzman Apple'ın güvenlik açığını yakaladı31 Ocak 2019 Perşembe 19:56
  • BDDK Başkanı: 3500 TL üstü cep telefonlarında 12 taksit imkanı Nisan sonuna kadar sürecek31 Ocak 2019 Perşembe 15:40
  • Facebook'tan hayatlarını paylaşanlara aylık maaş30 Ocak 2019 Çarşamba 20:16
  • Apple: iPhone fiyatları düşebilir30 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
  • Telefonunuzda bu uygulama varsa hemen kaldırın!30 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
  • Telefonlar tamamen değişiyor! Elinizdeki telefona dikkat..30 Ocak 2019 Çarşamba 16:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti