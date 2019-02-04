Helal İnternet? İslami Tarayıcı, Daha İyi Bir Web Deneyiminden Söz Ediyor

Malezyalı bir girişim, internet üzerinden gizlilik, önyargı ve çevrimiçi suistimal endişelerini dile getirirken, İslami değerlerle uyumlu yeni bir tarayıcı için çok fazla bastırılmış talep olduğu konusunda bahis oynuyor.

Malezyalı bir girişim, internet üzerinden gizlilik, önyargı ve çevrimiçi suistimal endişelerini dile getirirken, İslami değerlerle uyumlu yeni bir tarayıcı için çok fazla bastırılmış talep olduğu konusunda bahis oynuyor.

Mobil ve masaüstü tarayıcı olan SalamWeb, Müslüman dostu bir web deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Salam Web Technologies MY Sdn Genel Müdürü Hasni Zarina Mohamed Khan'a göre, mesajlaşma, haber ve diğer özellikleri içeren uygulama, esas olarak Malezya ve Endonezya'dan gelen kullanıcılara sahip.



Amacı sonunda 1.8 milyar küresel Müslüman nüfusun yüzde 10'unu yakalamak. Web’in karşı karşıya kaldığı bazı zorluklara dikkat çekti, çünkü Google’ın Facebook’tan Google Inc.’e dünyanın en büyük teknoloji şirketleri zararlı içeriğe ve yanlış bilgilere ulaşmak için çok az şey yapmakla eleştiriliyor. Uluslararası Af Örgütü Uluslararası İnsan Hakları Grubu kötü niyetli etkileşimlere baktı ve Twitter'ın “kadınlar için zehirli bir yer” olduğu sonucuna vardı.