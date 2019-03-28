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Helikopter faciası: 13 ölü

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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu.
Helikopter faciası: 13 ölü

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın Kızılorda şehrinde MI-8 tipi helikopterin düştüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı'na ait, 13 kişiyi taşıyan helikopterin yerel saatle 17:35’te düştüğü, helikopterin tamamen yandığı belirtildi. Bakanlık, helikopterin düşme nedeninin araştırıldığını duyurdu.

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medya hesabından gelişmeyi paylaşarak, kazadan kurtulan mürettebat olmadığını duyurdu. 

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