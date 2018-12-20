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Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesine Başlandı

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Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi Basın Açıklaması
Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesine Başlandı

Açıklama şu şekilde:

"Orman Dairesi, ana faaliyet konularından olan ormanların korunması çalışmaları kapsamında, çam ormanlarımızda büyük tahribata sebebiyet veren çam kese böceğine karşı biyolojik metotlarla mücadele etmektedir. Bu çerçevede, 10.000 hektarlık orman sahasında yürütülecek olan 2018 yılı “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi”  programına bugün itibarıyla başlanmıştır. 2016 ve 2017 yıllarında da olduğu gibi projenin başarısını garanti altına alabilmek ve yapılacak çalışmaların dünya standartlarında olabilmesini sağlamak için proje Kanada’dan, Fransa’dan, Almanya’dan ve Türkiye’den gelen uzmanların katılım ve destekleriyle yürütülecektir.

 

İlaçlama yapılmış olan sahalarda Çam Kese Böceği popülasyonu düşüyor

Orman Dairesi’nin, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste 2 yıl yürütmüş olduğu bu projenin başarılı sonuçları, ormanların sağlığına olumlu etkileri bu yıl sahalarda gözlemlenmeye başlandı. Orman Dairesi personelinin yapmış olduğu saha gözlem çalışmalarına göre, ilaçlama yapılmış olan sahalarda Çam Kese Böceği popülasyonu düşmektedir. Bu da yürütülmekte olan projede, hedefe doğru adımlarla ilerlenmekte olunduğunun ispatıdır.

 

Biyolojisi gereği toprakta minimum 5-6 yıl rezerv olarak kalarak, yıldan yıla kısmi çıkış yapan çam kese böceklerinin verdikleri zararın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için sözkonusu mücadelenin ilaçlama yapılan alanlarda, 5-6 yıl kesintisiz olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, geçen yıllarda yapılan mücadeleler ve bunlar için ayrılan bütçeler boşa gitmektedir ve proje hedefine ulaşmadan kesintiye uğradığından, Çam Kese Böceği popülasyonu eski seviyesine hızla dönmektedir. İlk kez kesintisiz olarak 3 yıl üst üste havadan çam kese böceği biyolojik mücadele projesi gerçekleştirilmektedir.

 

Mücadele, her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle gerçekleştirilmektedir

Proje, insana, doğaya, hedef-dışı canlılara zararı olmayan, özellikle ormancılık için geliştirilmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır süregelen orman mücadele programlarında kullanılan, etkinlik ve güvenlik açısından kendini ispat etmiş ve her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle gerçekleştirilmektedir. Gerek kullanılan ürün gerekse uygulama açısından bakıldığında bilimsel, teknik ve dünya standartlarında ileri bir mücadele programı yürütülmektedir.

Orman Dairesi, 2018 yılında gerçekleştirilecek “Helikopter ile Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” projesini başarılı bir şekilde tamamlamayı ve ormanlarımızı bu ateşsiz yangından kurtarma yolunda önemli aşamayı daha başarıyla tamamlayabilmeyi hedeflemektedir."

 

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