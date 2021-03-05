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Helikopter Kazasında Şehit Olan 11 Asker İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Türkiye’de dün, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.
Helikopter Kazasında Şehit Olan 11 Asker İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Türkiye’de dün, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

Elazığ'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze nakil araçlarına konuldu.

Törenin yapıldığı Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürülen naaşlar, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlanıyor.

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kabine üyeleri, şehitlerin aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

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