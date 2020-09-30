Helikopterden atılan Servet Turgut vefat etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 11 Eylül'de Van'ın Çatak ilçesinde operasyon düzenleyen askerler tarafından gözaltına alınan ve daha sonra helikopterden atıldıkları iddia edilen kişilerden 57 yaşındaki Servet Turgut'un, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Açıklama partinin Twitter hesabından yapıldı.
Servet Turgut'un ağabeyi Naif Turgut da çeşitli medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatını kaybettiğini doğruladı.
Servet Turgut'un tedavisi Van Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe olarak sürüyordu.
Mezopotamya Ajansı, Turgut'un cenazesinin, otopsi işlemleri için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Adli Tıp Merkezi'ne götürüldüğünü ve otopsi işlemlerinin ardından Van'da defnedileceğini bildirdi.
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