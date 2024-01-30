Helin cinayeti davası 1 Şubat'a ertelendi...

Zehiee Helin Reessur’u taammüden öldürmekten 5 Ocak’ta Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesinde itham edilerek duruşmalarına başlanan Sefer Buğra Altundağ’ın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme, iddia makamının tanıklarından polis çavuşu Mustafa Çebi’yi dinledi.

Polis çavuşu Mustafa Çebi 25 Ocak 2023 tarihinde Adli Şube’de görev yaptığını belirtti ve olayla ilgili yapmış olduğu icraatları mahkemeye sundu.

Mahkeme Başkanı Hasan Dağlı, iddia makamının bir diğer tanığının dinlenmesi için davayı 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 11.30’a erteledi.