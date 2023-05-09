  • BIST 4.536,25
  • Altın 1269.595
  • Dolar 19.506
  • Euro 21.4123
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Helin’in katıl zanlısı Mahkemeye çıktı

» »
Türkiye’den beklenen raporlar hala gelmediği için dava ertelendi
Helin’in katıl zanlısı Mahkemeye çıktı

Hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı  Sefer Buğra Altundağ mahkemeye çıkarıldı. 

25  Ocak 2023 tarihinde Long Beach bölgesinde bir yarım inşaat alanında öldürülen Zehie Helin Reessur’un zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. 

Savcılık Helin’in ölümüyle ilgili Türkiye’den beklenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle mahkemeden ek süre talep etti.  Mahkeme Yargıcı Şevket Gazi, Savcılık’ın talebi sonrasında davayı 16 Mayıs 2023 tarihine erteledi. 

Önce kafasına çekiçle, sonra boğazına boruyla vurmuştu 

5 Ocak 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde LM 560 plakalı araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu zanlı Sefer Buğra Altundağ, demir çekiçle Zehie Helin Reessur’un kafasına 5 kez vurmuş, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanında bulunan galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürmüştü.

Zanlı Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şiddet varsa hizmet yok!09 Mayıs 2023 Salı 09:28
  • KKTC'de Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi bugün sona eriyor09 Mayıs 2023 Salı 09:19
  • Ülkenin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor09 Mayıs 2023 Salı 09:05
  • Özel Kolej ücretleri 215 Bin TL'ye kadar çıktı...09 Mayıs 2023 Salı 09:01
  • Mesajınız var.. 9 Mayıs 2023 Salı09 Mayıs 2023 Salı 09:00
  • Devlet Piyangosu çekildi!08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:48
  • Fırtına, sel ve doğal afetlerden etkilenen bölgeler için zarar tespit çalışmaları başladı08 Mayıs 2023 Pazartesi 22:16
  • YDP, 25 Haziran'daki ara seçimde yarışacak adayını belirledi08 Mayıs 2023 Pazartesi 17:49
  • CTP: Kalkanlı Yaşam Evi toplumun ihtiyacıdır08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:48
  • Beklenen Ödemeler Yapıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 16:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti