Helin’in katıl zanlısı Mahkemeye çıktı

Hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ mahkemeye çıkarıldı.

25 Ocak 2023 tarihinde Long Beach bölgesinde bir yarım inşaat alanında öldürülen Zehie Helin Reessur’un zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Savcılık Helin’in ölümüyle ilgili Türkiye’den beklenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme Yargıcı Şevket Gazi, Savcılık’ın talebi sonrasında davayı 16 Mayıs 2023 tarihine erteledi.

Önce kafasına çekiçle, sonra boğazına boruyla vurmuştu

5 Ocak 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde LM 560 plakalı araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu zanlı Sefer Buğra Altundağ, demir çekiçle Zehie Helin Reessur’un kafasına 5 kez vurmuş, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanında bulunan galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürmüştü.

Zanlı Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.