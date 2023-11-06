Helin'in katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ mahkemeye çıkarıldı

Zehir Helin Reessur'un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ'ın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargı süreci devam ediyor.
İskele Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna bugün yeniden çıkarılan Sefer Buğra Altundağ avukatı aracılığıyla hakkında getirilen suçlamalardan olan tahammüden adam öldürme suçu haricinde diğer suçlamaları kabul edeceğini aktardı.
Mahkeme, davayı itham ve duruşmaya başlamak üzere 13 Kasım 2023 tarihine erteledi.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
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