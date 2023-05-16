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Helin'in katili mahkemeye çıkarıldı

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Hunharca bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Helin'in katili mahkemeye çıkarıldı

25  Ocak 2023 tarihinde Long Beach bölgesinde bir yarım inşaat alanında vahşice öldürülen Zehie Helin Reessur’un zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.  

Helin’in ölümüyle ilgili Türkiye’den beklenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle mahkeme davayı 23 Mayıs 2023 tarihine erteledi.  9 Mayıs tarihinde de ayni gerekçe ile mahkeme davayı bugüne ertelemişti. 

Mahkeme Yargıcı Şevket Gazi, Savcılık’ın talebi sonrasında davayı 23 Mayıs 2023 tarihine erteledi.  

 

 

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi

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