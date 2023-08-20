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Hellas Journal:“Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile olayını kınamasını engelledi”

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Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki saldırıyı kınayacak bir bildiri yayınlamasını engellediği iddia edildi. 
Hellas Journal:“Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile olayını kınamasını engelledi”

Rusya’nın, BM Güvenlik Konseyi’nin Pile’deki saldırıyı kınayacak bir bildiri yayınlamasını engellediği iddia edildi. 

Yunan Hellas Journal’ın  haberine göre Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Pile yakınlarındaki tampon bölgede BM barış güçlerine yönelik saldırıyı kınayan bir bildiri yayınlamasını engelledi.
Habere göre Moskova, ABD ile Fransa’nın onayını alan ve İngiltere tarafından hazırlanan açıklama metnine katılmadı, bir sonraki hafta yayımlanmasını talep etti. 
Vladimir Putin hükümeti, Kıbrıs'taki Barış Gücü personeline yönelik saldırıyı henüz kınamadı.
Anımsanacağı üzere, Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Rusya Büyükelçiliği’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşam süren 50 binden fazla Rus için bir “temsilcilik” açmaya hazırlandığı bildirilmişti. 
Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ilk etapta söz konusu temsilcilik gelişmesini “tanınma anlamına gelmiyor” şeklinde yorumlamıştı. 
Ancak Ersin Tatar, bugün bir TV kanalında yaptığı açıklamada, Rusya’nın kuzeyde temsilcilik açacak olmasını “kısmi tanınma” olarak nitelendirdi. 
Tatar, bu nitelemesini, “Rusya’nın kuzeyde temsilcilik için bir ofis kiralayıp vergi verecek olması ve KKTC’ye ait pul kullanacak olmasına” dayandırdığını söyledi.

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