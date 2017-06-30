“Hellas Sat 3” başarıyla fırlatıldı

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın “Hellas Sat 3” isimli ortak uydusunun, Fransa Guanası’ndaki Kourou Avrupa uzay istasyonundan, dün gece yarısı başarıyla fırlatıldığı haber verildi.

Hellas Sat’tan yapılan açıklamaya dayanarak, uydunun fırlatılmasını izlemeye, Rum Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Marios Dimitriadis’in katıldığını da yazan Alithia gazetesi, uydunun bir Fransız şirketi tarafından inşa edildiğini ve ana misyonunun, şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Sahraaltı Afrika’sındaki ticari faaliyetlerinin yaygın hale getirilmesi olduğunu belirtti.

Bunun milyonlarca Euro’luk özel bir yatırımdan ibaret olduğunu da yazan gazete, uydunun 47 Transponder’e sahip olacağını ve Avrupa’nın en büyük telekomünikasyon uydusu olduğunu ifade etti.

Gazete, uydunun 47 transponder aracılığıyla, telekomünikasyon ve televizyon yayıncılığı alanında yenilikçi ve güvenilir uydu hizmetleri sağlayacağını da belirtti.

Yeni uydudaki hizmetlerin, önümüzdeki Ağustos ayının ilk iki haftasında başlamasının beklendiğini kaydeden gazete, devamla, Rum Ulaştırma Bakanı Dimitriadis’in, uydunun fırlatılmasının Güney Kıbrıs’ı uzay teknolojisi alanında ileriye götürdüğünü ve Güney Kıbrıs için ciddi kazançlar ortaya çıkacağını söylediğini de aktardı.

Dimitriadis, Güney Kıbrıs’ın uydunun çalışmasından ortaya çıkacak gelirlerden pay alacağını da sözlerine ekledi.