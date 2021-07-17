Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...
Detay TV ve İkibin ortaklığı ile hazırlanan HELLİM Dosyası 17 Temmuz saat 20:00'de yayınlanıyor.
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) eski Başkanı Candan Avunduk süreci değerlendirdi.
Hellim Dosyası saat 20:00'da Detay Gazetesi
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kanalından izlenebilecek.
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