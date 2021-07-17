  • BIST 1.363,280
  • Altın 496,10
  • Dolar 8,5300
  • Euro 10,0550
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...

» »
Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...
Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...

Hellim AB'ye ihraç edilebilecek mi? Hellim dosyası yayında...

Detay TV ve İkibin ortaklığı ile hazırlanan HELLİM Dosyası  17 Temmuz saat 20:00'de yayınlanıyor.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili  Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) eski Başkanı Candan Avunduk süreci değerlendirdi.

 

Hellim Dosyası saat 20:00'da Detay Gazetesi

Facebook

https://www.facebook.com/events/539834767269569/?ref=newsfeed

ve Youtube 

https://youtu.be/hC8kEq4A4E0

kanalından izlenebilecek.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çikolatada Şeker Oranı Azalacak15 Temmuz 2021 Perşembe 20:30
  • 2020'de 23 Milyon Çocuk Rutin Aşılarını Yaptıramadı15 Temmuz 2021 Perşembe 20:00
  • Araştırma: Alkol Geçen Yıl 740 bin Kanser Vakasına Neden Oldu14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:00
  • Dişi, Erkek ve Biseksüel: Üç Farklı Cinsiyete Sahip Tatlı Su Yosunu Türü Keşfedildi14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:45
  • Günde Üç Porsiyon Kepekli Tahıl Tüketmek Kalp Hastalıklarına Karşı Koruyor, Bel Ölçüsünü Küçültüyor14 Temmuz 2021 Çarşamba 21:30
  • Mark Twain’in Villası 4.2 Milyon Dolara Satışta13 Temmuz 2021 Salı 22:45
  • İlk Görüşte Aşk Mı, Arkadaşlık İlişkisi Mi?13 Temmuz 2021 Salı 22:30
  • Çamaşır Yaparken Sık Yapılan Hatalar13 Temmuz 2021 Salı 22:07
  • Oxford Üniversitesi’nin Mülakat Soruları Yayımlandı13 Temmuz 2021 Salı 21:45
  • Sıcak Havalarda Daha Kolay Uyumanın İpuçları13 Temmuz 2021 Salı 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti