Hellim anlaşması sonrasında şirketlerin kontrollerine başlandı

Güney Kıbrıs’ta küçük ve büyükbaş hayvancılarla hellim üreticileri arasında varılan anlaşma sonrasında “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (MİK) standartlarına uygun üretim yapıldığının belgelenmesi adına üretim tesislerinin kontrollerine başlandı.

Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta hellim üretiminde kullanılacak süt oranı ve fiyatlarında varılan uzlaşı sonrasında hellim üretim fabrikalarında yetkili şirket tarafından gerekli kontrollerin yapılmasına başlandığını yazdı.

Gazete, hellim üreticilerinin tamamı olmasa da büyük bir kısmının MİK’e uygun hellim üretimi sistemine dahil olmak için başvuruda bulunduklarını aktardı.

Öte yandan Filleleftheros gazetesi ise, söz konusu anlaşma uyarınca 1 Ağustos tarihinden itibaren hellim üreticilerinin küçükbaş ve büyükbaş hayvancılara litre başına ödeyecekleri süt parasında artışa gidileceği, bunun da MİK amblemi taşıyan hellimlerin fiyatlarında artışa sebebiyet vereceğini yazdı.

Habere göre, hellim üreticileri küçük baş hayvan sütünün litresine 1,35 ila 1,45 Euro arası, büyükbaş hayvan sütünün litresine ise 0,80-0,90 Euro arası ödeme yapacak.