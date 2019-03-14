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Hellim Anlaşmasız Brexıt sonrasında vergilendirilmeyecek

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İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkması durumunda İngiltere’deki üniversitelerde öğrenim gören “Kıbrıslı” öğrencilerin önümüzdeki iki yıllık dönemde herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacakları ancak sonrası için durumun net olmadığı bildirildi.
Hellim Anlaşmasız Brexıt sonrasında vergilendirilmeyecek

Politis gazetesi, İngiltere’nin AB’den ayrılması, yani Brexit sonrasında İngiltere’deki üniversitelerde ve Güney Kıbrıs’taki İngiliz “franchise” üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin durumunun Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde bir kez daha gündeme geldiğini yazdı.

Habere göre toplantıda İngiltere’de eğitim gören 10 bin 500 Kıbrıslı öğrencinin önümüzdeki iki sene boyunca, yani 2019 ve 2020 yıllarında Brexit’ten etkilenmeyecekleri, ödedikleri harçlar ve aldıkları bursların aynı kalacağı vurgulanırken, iki yıl sonrasında ise durumun ne olacağının netlik kazanmadı.

İngiltere’deki üniversitelerin şubeleri olarak Güney Kıbrıs’ta eğitim veren üniversitelerdeki öğrencilerin etkilenmemesi için ise İngiltere’yle yapılan anlaşmaların Brexit durumunda yasadışı hale gelmemesi için iki yasa tasarısı hazırlandığı belirtilen toplantıda, bu yasa tasarılarının geçirilmesi sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı vurgulandı.

HELLİME VERGİ YOK

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, İngiltere’nin AB’den anlaşmasız olarak ayrılması durumunda ülkeye girişlerde vergi alınmayacak süt ürünleri arasında hellimin de yer aldığını yazdı.

Habere göre Rum Ticaret Bakanı Yorgos Lakkotriğis, hellimin İngiltere’ye giriş vergisiz olacağını belirtti.

Gazete, anlaşmasız Brexit gerçekleşmesi durumunda İngiltere pazarına başka ülkelerden de hellim girişinin olması tehlikesinin ise devam ettiğini, bu durumun Rum hükümeti ile İngiltere arasında yapılacak görüşmelerle netlik kazanmasının öngörüldüğünü vurguladı.

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