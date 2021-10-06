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Hellim “Bureau Verıtas”ı bekliyor!

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Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak pazarlanabilmesi için Veteriner Dairesi tarafından denetimler sürerken, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin ürünleri, ancak bu denetimler Avrupa Komisyonu tarafından atanan Bureau Veritas tarafından onaylandı
Hellim “Bureau Verıtas”ı bekliyor!

Hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak pazarlanabilmesi için Veteriner Dairesi tarafından denetimler sürerken, Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin ürünleri, ancak bu denetimler Avrupa Komisyonu tarafından atanan Bureau Veritas tarafından onaylandığı takdirde pazarlanabilecek.

Veteriner Dairesi, pek çok paydaşla birlikte denetlemeler ve eksikliklerin giderilmesi için 36 aylık bir projeye başlattı. Hellimin PDO’lu ürün olarak satışı için Milk Chanelling (kapalı sistem) adı altında kapalı bir sistemin oluşturulması gerekiyor. Çiftliklerin hastalıktan ari, imalathanelerde gerekli koşulların oluşturulması, hayvan sağlığı ile ilgili veri tabanı gibi pek çok unsurun hayata geçirilmesi de koşullar arasında…

Veteriner Dairesi Müdürü Mehmet Yılmabaşar ve Veteriner Dairesi Halk Sağlığı Birimi Sorumlusu Veteriner Hekim Dürüm Ulucasoy, hellimin Menşe İsmi Korumalı Ürün (PDO) tescilli olarak ülke içi veya yurt dışına satılabilmesi için yerine getirilmesi gereken aşamalar hakkında TAK’a bilgi verdi.

 

Eksiklerin giderilmesi için AB destekli iki proje yürütülüyor

Yılmabaşar, PDO tescili ile Hellimin PDO’lu ürün olarak Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden AB ülkelerine satışını mümkün kılan düzenlemelerin 1 Ekim itibarıyla yürürlükte olduğunu, Kıbrıs Rum Kesiminde PDO tescilli ürünün AB ülkelerine satılabilmesi için gerekli şartların yerinde getirildiğini,   Kuzey Kıbrıs’ta ise eksikliklerin giderilebilmesi adına devam eden AB destekli “Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi” yanında “Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıklarına Kriz Hazırlığı Projesi” de başlatıldığını açıkladı. 

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