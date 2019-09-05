“Hellim davalarının geri çekilmesi gündemde”

Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberinde, Rum Başkanlık Sarayı’nda hellimin ticari patent olarak tescil edilmesi konusunda yürütülen müzakerelerin sonuç verdiği, AB tescilini de almak için başvuran “John & Paschalis” şirketinin davayı geri çekme taahhüdünde bulunduğunu yazdı.
Gazete, ticari tescilin kaybedilmesinin tüm sektör için büyük kayıplar anlamına geleceğinin anlaşılmış olması sonrasında söz konusu şirketin, ticari tescil için açtığı davaları geri çekme taahhüdünde bulunduğunu, ancak şirketin bu eylemi karşılığında ne kazanım elde ettiğinin henüz bilinmediğini de iddia etti.
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