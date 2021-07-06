Hellim Dosyası Detay'da.. Hellim AB'ye satılabilecek mi? (VİDEO)

Hellim Dosyası Detay'da..
Hellim AB'ye satılabilecek mi? Taraflar ne diyor?
AB Parlementosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sanayi Odası eski Başkanı Candan Avunduk süreci değerlendirdi.
Hellim Dosyası Detay'da..
Hellim AB'ye satılabilecek mi? Taraflar ne diyor?
AB Parlementosu Milletvekili Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sanayi Odası eski Başkanı Candan Avunduk süreci değerlendirdi.
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