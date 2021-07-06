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Hellim Dosyası Detay'da.. Hellim AB'ye satılabilecek mi? (VİDEO)

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Hellim Dosyası Detay'da.. Hellim AB'ye satılabilecek mi? Taraflar ne diyor?
Hellim Dosyası Detay'da.. Hellim AB'ye satılabilecek mi? (VİDEO)

Hellim Dosyası Detay'da..

Hellim AB'ye satılabilecek mi? Taraflar ne diyor?

AB Parlementosu Milletvekili  Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Sanayi Odası eski Başkanı  Candan Avunduk süreci değerlendirdi.

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