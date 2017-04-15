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Hellim Dosyası Kıbrıs sorunu yüzünden Komisyon’da bloke...

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Hellim Dosyası Kıbrıs sorunu yüzünden Komisyon’da bloke...
Güney Kıbrıs’ın, hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” patentini almak adına Avrupa Birliği’ne (AB) yaptığı başvurunun, Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle ilerlemediği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi; “Hellim Bloke – Paten Verilebilmesinin Tek Yolu Kıbrıs’ın Komisyon’un Taleplerini Kabul Etmesi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” patentini almak adına AB’ye yaptığı başvurunun, dosyanın Kıbrıs sorununun çözümüyle ilişkilendirilmesi sebebiyle ilerlemediğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın başvurusuna ilişkin dilekçenin ilan edilmesinin üzerinden 15 ay geçmiş olmasına karşın, konunun tarafları olan Güney Kıbrıs, AB Komisyonu ve Kıbrıslı Türklerin tezlerinden vazgeçmemeleri sebebiyle ilerleme yaşanmadığını aktardı.

Güney Kıbrıs’ın Komisyon’a yaptığı dört önerinin Komisyon tarafından kabul edilmediğini, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının da, KKTC’de üretilecek hellimin ticaretinin Güney Kıbrıs’taki sınır kapılarından yapılması amacıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nün değiştirilmesini kabul etmediğini vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’ın konunun Estonya’nın AB dönem başkanı olacağı Temmuz ayından sonra yeniden gündeme gelmesi için çalışacağını yazdı.

Haberde, hellim üretimi için kullanılması gereken sütün üretilmesi amacıyla küçükbaş hayvan sayısının arttırılması için Rum hükümetinin 2020 yılına kadar kullanılacak 40 milyon Euro ödenek ayırdığı belirtilirken, Güney Kıbrıs’ın Libya ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne büyük miktarda küçükbaş hayvan satışı yapmaya başlamasının ise sorun teşkil ettiği ifade edildi.

EN FAZLA İHRACAT İNGİLTERE’YE...

Gazete haberinin devamında, Güney Kıbrıs’ın hellim ihracatının 2016 yılında artış gösterdiğini ve ihracatın 19 bin 304 ton olduğunu yazdı.

Habere göre, en fazla ihracat yapılan ülke ise 9 bin tonla İngiltere oldu.

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