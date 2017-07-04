Hellim dosyası konusunda itirazlar incleniyor

Rum Yönetimi’nin, Avrupa Komisyonu’na hellimin, “menşe ismi korumalı ürün”(P.O.P) olarak patentinin alınması amacıyla sunduğu dosyanın, yapılan itirazların incelenmesi sürecinde bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Avrupa Komisyonu’ndan ilgili bir kaynağın, Belçika basınında çıkan Hellim patentinin, Kıbrıs sorunun çözümüyle ilişkilendirilmesi şeklindeki haber üzerine Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu konuyla alakalı açıklamasına yer verdi.

Habere göre, söz konusu ilgili kaynak yaptığı açıklamada, Hellim dosyasının, itirazların incelenmesi süreci içerisinde bulunduğunu ifade etti.

Hellim dosyasına ilişkin itiraz sürecinin geçmişinden de söz eden ilgili kaynak, itirazların incelenmesinin ardından Avrupa Komisyonu’nun kararını vereceğini de belirtti.

Aynı kaynak Avrupa Komisyonu’nun bu dosyanın önemini çok iyi bildiğini, Hellim peyniri için hem Türk hem de Yunan dilinin korunmasını arzuladığını ifade etti.